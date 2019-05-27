В Брянской области бывший сотрудник полиции осужден за получение взятки в размере более 2,2 млн. рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Советский районный суд г. Брянска вынес приговор по уголовному делу в отношении теперь уже бывшего заместителя начальника одного из отделов УЭБ и ПК регионального управления МВД. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

Как установил суд, 13 сентября 2018 года сотрудник полиции, в обязанности которого входило выявление налоговых преступлений, за оказание помощи по прекращению проверки деятельности коммерческой фирмы, получил взятку от ее директора в размере 2 млн. 250 тыс. рублей.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил виновного к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 2 млн. 250 тыс. рублей с лишением специального звания – майор полиции. Также он лишен права в течение 10 лет занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных, административно-хозяйственных функций в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях.

Приговор не вступил в законную силу.

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