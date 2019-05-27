В Санкт-Петербурге вспомнили одного из самых ярких политиков ХХ века

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Центральным событием стала научно-практическая конференция «Духовное наследие Хо Ши Мина. 50 лет спустя», организованная в Смольном. Заседание открыл вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко. «В рамках совместных мероприятий в прошлом году мы с размахом отметили 95-летие первого прибытия в Петроград товарища Хо Ши Мина. Эта дата, по нашему мнению, является важнейшей в двусторонних взаимоотношениях, поскольку именно тогда закладывались основы дружбы, которая длится десятилетиями», — сказал политик.

Важное место, по словам Николая Бондаренко, отводится в данном партнерстве научно-образовательному сотрудничеству.

В конце прошлого года здесь, в Смольном, прошел первый российско-вьетнамский молодежный форум. По результатам соглашения, подписанного между Университетом Хошимина и Санкт-Петербургским государственным университетом, впервые с советских времен возобновилась практика стажировки студентов СПбГУ в Хошимине на юге Вьетнама.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко

От лица вьетнамской делегации участников на русском языке поприветствовал заместитель главы партийного комитета Государственной политической академии Хо Ши Мина товарищ Чан Ван Фонг. «Я очень рад присутствовать здесь, в Санкт-Петербурге, на праздновании 129-летия со дня рождения нашего президента. И я хочу поблагодарить правительство Петербурга, руководство СПбГУ и другие петербургские вузы за эту научно-практическую конференцию и за то, что вы отмечаете день рождения товарища Хо Ши Мина», — сказал высокий гость.

«Наследие Хо Ши Мина — это национальное духовное достояние не только Вьетнама, но и всех народов, о чем сегодня убедительно говорит эта конференция», — отметил заместитель ректора СПбГУ по международной деятельности Сергей Андрюшин, добавив, что благодаря поддержке вьетнамских партнеров — Государственной политической академии Хо Ши Мина и Университета Хошимина — во многие образовательные программы СПбГУ (по экономике, социологии, менеджменту, политологии, международным отношениям) был внедрен так называемый вьетнамский компонент, благодаря чему студенты изучают страну и наследие политического лидера.

Феномен Хо Ши Мина до сих пор остается объектом пристального изучения исследователей: этот лидер вошел в историю не только своей страны, но и мирового политического наследия. О том, как идеология Хо Ши Мина эффективно воздействовала на массы, рассказал руководитель Института Хо Ши Мина СПбГУ профессор Владимир Колотов.

В конференции также приняли участие директор Института Хо Ши Мина и вождей партии До Суан Туат, старший преподаватель Государственной политической академии Хо Ши Мина Нго Суан Зыонг и ректор Санкт-Петербургской восточной академии Андрей Вассоевич. Модератором выступил заместитель председателя Комитета по внешним связям правительства Санкт-Петербурга Вячеслав Калганов.

В рамках празднования в Государственном Эрмитаже состоялось открытие выставки «Сокровища Красной реки. Археологические коллекции из музеев Вьетнама». С 299 экспонатами, средний возраст которых составляет 2,5 тысячи лет, российскую публику познакомили Национальный исторический музей Вьетнама и музей Хайфона. На выставке представлены древние культовые и бытовые предметы (барабаны, сосуды, украшения, погребальные урны, оружие, орудия труда), датированные второй половиной I тысячелетия до н. э. — началом I тысячелетия н. э. В эту эпоху на территории нынешнего Вьетнама сформировались четыре культуры: Донгшон (на севере страны), Шахуинь (в центральной части), а также Донгнай и Окео (на юге). Уникальные образцы древних вьетнамских культур в России демонстрируются впервые.

Куратором выставки стали выпускники СПбГУ — научный сотрудник Отдела Востока Государственного Эрмитажа Наталья Сутягина и старший научный сотрудник Евгений Кий.

Фото: Алексей Бронников (пресс-служба Государственного Эрмитажа)Экспозицию торжественно открыли заместитель директора Государственного Эрмитажа Светлана Адаксина и заместитель директора Национального исторического музея Вьетнама Нгуен Ван Ха.

«Вещи, представленные на этой выставке, мы видим впервые. Они охватывают хронологический период, хорошо знакомый историкам, археологам и посетителям Эрмитажа по материалам, связанным со скифскими коллекциями, с античными древностями Северного Причерноморья. Однако с предметами, происходящими из Индокитая, мы совершенно не знакомы», — рассказала Светлана Адаксина.

Эта выставка имеет исторический характер. Впервые в Россию привезена такая коллекция. Она может послужить началом новых проектов или даже стать источником новых открытий. Из СПбГУ здесь присутствуют не только вьетнамисты, но и китаисты, специалисты в области изучения культуры малайских стран. Это очень интересный материал, в том числе и для проведения сравнительно-исторических и археологических исследований.

Директор Института Хо Ши Мина СПбГУ профессор Владимир Колотов

Ее вьетнамский коллега, господин Нгуен Ван Ха от лица Национального исторического музея Вьетнама поблагодарил Министерство культуры РФ, Государственный Эрмитаж, а также его директора, академика РАН, декана восточного факультета СПбГУ профессора Михаила Пиотровского, который оказал поддержку в создании экспозиции, и директора Института Хо Ши Мина СПбГУ профессора Владимира Колотова. «Эти люди внесли большой вклад в то, чтобы эта выставка стала возможной», — подчеркнул господин Нгуен Ван Ха.

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