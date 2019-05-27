Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное27.05.2019 17:00

Дмитрий Рогозин провел совещание по внутреннему аудиту в РКО

Сегодня, 27 мая 2019 года, под руководством Генерального директора Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрия Рогозина состоялось совещание по вопросу организации в корпорации вертикально-интегрированной системы внутреннего контроля и внутреннего аудита.

В ходе мероприятия руководство Госкорпорации подчеркнуло, что в рамках реализации программы, направленной на бескомпромиссное очищение отрасли от возможных преступных проявлений, борьбу с коррупцией, выявление нецелевого расходования и хищения денежных средств, проводится последовательная работа по декриминализации и очищению российской ракетно-космической отрасли.

В этой связи 8 апреля 2019 года Генеральным директором подписан приказ № 96 «Об утверждении Концепции построения вертикально-интегрированной системы внутреннего контроля и внутреннего аудита». В настоящее время в Госкорпорации разворачивается системная работа по организации подразделений внутреннего контроля и аудита на всех отраслевых предприятиях, то есть система будет выстраиваться по вертикали – через все уровни управления. Проводимые мероприятия направлены на стандартизацию контрольной деятельности, что должно привести к созданию компактных подразделений служб внутреннего аудита во всех организациях, определяющих систему контроля за финансами в космической отрасли.

Проведенные Службой внутреннего аудита Госкорпорации за последний год проверки организаций отрасли выявили большое количество финансовых нарушений. По итогам проверок ряд директоров предприятий освобождены от занимаемых должностей, возбуждены и расследуются уголовные дела.

Отдельный вопрос, обсуждавшийся на мероприятии — реализация инвестиционных проектов по реконструкции и техническому перевооружению, которые несут особую важность, так как позволяют оснастить производства современным оборудованием, провести ремонты и улучшить производственную базу. Дмитрий Рогозин отметил, что работа будет продолжена, так как осуществить оздоровление отрасли возможно только при наведении порядка во всех вопросах финансово-хозяйственной деятельности.

MIL OSI