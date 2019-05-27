Source: Russia – Council of the Federation

В Волгоградской области завершился региональный отборочный этап V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс».

В Волгоградской области завершился региональный отборочный этап V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс». Об этом сообщила член Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области Елена Попова. ПоповаЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Волгоградской области

165 участников чемпионата представляли школы-интернаты, профессиональные образовательные организации, вузы, предприятия и НКО Волгоградской области. Участники соревновались по 27 направлениям профессионального мастерства. В проведении мероприятия были задействованы 368 добровольцев, которые прошли предварительную подготовку на базе Волгоградского техникума кадровых ресурсов, являющегося региональным центром движения «Абилимпикс».

В Волгоградской области развивается система дистанционного и инклюзивного образования

Елена Попова считает, что главная задача таких проектов – содействие трудоустройству людей с инвалидностью.

В Волгоградской области завершился региональный отборочный этап V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

«Чемпионат позволяет молодым специалистам проявить себя, поверить в свои силы и научиться чему‑то новому. Социальные партнеры – потенциальные работодатели – находят здесь будущих сотрудников», – сказала парламентарий, отметив, что сегодня в Волгоградской области развивается система дистанционного и инклюзивного образования: работает сеть специализированных школ с охватом более 3,5 тысячи детей с особыми образовательными потребностями.

В Волгоградской области завершился региональный отборочный этап V Национального чемпионата профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс»

Победители регионального этапа «Абилимпикса» осенью будут отстаивать звание лучших на V национальном чемпионате в Москве. В 2018 году волгоградцы завоевали шесть медалей, а областной ресурсный центр, созданный на базе Волгоградского профессионального техникума кадровых ресурсов, признан лучшим региональным центром развития движения «Абилимпикс».

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