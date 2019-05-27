И. Каграманян: Проект закона поможет обеспечить плавный переход Крыма к общероссийской системе лицензирования медицинской деятельности

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы разработали изменения в Федеральный конституционный закон «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Игорь Каграманян КаграманянИгорь Николаевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области стал одним из авторов проекта федерального конституционного закона «О внесении изменения в статью 12.2 Федерального конституционного закона «О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя».

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Соавторами документа, внесенного в Государственную Думу, также стали представители в СФ от Республики Крым — член Комитета СФ по международным делам Сергей Цеков ЦековСергей Павловичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Крым и член Комитета СФ по обороне и безопасности Ольга Ковитиди. КовитидиОльга Федоровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Крым

Как сообщил Игорь Каграманян, за пятилетний период с момента возвращения полуострова в состав Российской Федерации в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе произошли значительные позитивные изменения в сфере здравоохранения, и работа по совершенствованию федерального законодательства в этой части продолжается.

За пятилетний период с момента возвращения полуострова в состав РФ в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе произошли значительные позитивные изменения в сфере здравоохранения

Поправками в закон предусматривается продление полномочий Правительства РФ по определению срока, в течение которого допускается осуществление соответствующего вида деятельности без получения лицензии в соответствии с Федеральным законом «О лицензировании отдельных видов деятельности», до 1 января 2021 г.

«Эти изменения обусловлены необходимостью сохранения созданных условий в целях обеспечения завершения плавного перехода к действующей на территории Российской Федерации системе лицензирования медицинской деятельности», — сказал сенатор.

По словам Игоря Каграманяна, в настоящее время у медицинских организаций государственной системы здравоохранения в Республике Крым и г. Севастополе отсутствует возможность выполнить в полном объеме лицензионные требования, регламентированные Постановлением Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. «О лицензировании медицинской деятельности», в части предоставления документов, подтверждающих:

— наличие зданий, строений, сооружений и помещений, принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и отвечающих установленным требованиям;

— наличие принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или на ином законном основании медицинских изделий, необходимых для выполнения заявленных работ (услуг) и зарегистрированных в установленном порядке.

«Принятие законопроекта позволит Правительству РФ, в целях недопущения приостановления деятельности медицинских организаций на территории Республики Крым и города Севастополя по причине несоответствия лицензионным требованиям, определять срок, в течение которого допускается осуществление медицинской деятельности без получения лицензии, до 1 января 2021 года, а также устанавливать срок, до истечения которого юридические лица и индивидуальные предприниматели могут представить уведомление об осуществлении медицинской деятельности, но не позднее 1 января 2020 года», — подчеркнул Игорь Каграманян.

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