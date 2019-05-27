И. Рукавишникова провела в Ростовской области VI Юридический форум «Донская инициатива»

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подвели итоги проекта «Донская инициатива».

Член Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области провела ежегодный Донской юридический форум и подытожила результаты проекта «Донская инициатива».

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Сенатор отметила, что инициативы поступили от территориальных органов федеральных ведомств, от областных органов государственной власти и местного самоуправления, общественных объединений и жителей Ростовской области. Более 60 из поступивших 350 законодательных предложений касаются изменений действующего КоАП РФ.

За семнадцатилетний период существования КоАП было принято более 500 федеральных законов

«Действующий федеральный Кодекс об административных правонарушениях нуждается в реформировании», — отметила Ирина Рукавишникова. Она добавила, что за семнадцатилетний период существования КоАП было принято более 500 федеральных законов, которыми внесено в кодекс свыше 5500 изменений.

Сенатор напомнила, что Комитет СФ по конституционному законодательству в феврале 2019 г. провел мониторинг законодательства и правоприменения в этой сфере. Из регионов России поступило более 200 предложений по совершенствованию КоАП.

«На основе полученных от субъектов РФ предложений Комитетом СФ подготовлен и направлен в Министерство юстиции России сводный перечень инициатив, направленных на повышение эффективности административно-деликтного законодательства. В него вошли и те предложения, которые были представлены областными органами власти – правительством и Законодательным Собранием, а также органами местного самоуправления в рамках проекта «Донская инициатива», — сообщила Ирина Рукавишникова.

Среди отдельных предложений от Ростовской области сенатор назвала ужесточение ответственности за нарушение установленных правил оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, административную ответственность за оптовую или розничную продажу нюхательного и жевательного табака.

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