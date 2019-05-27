Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное27.05.2019 17:06

Конференция по информационной безопасности в РКО

23 и 24 мая 2019 года в подмосковном Наро-Фоминске прошла Третья конференция по информационной безопасности в ракетно-космической отрасли, организованная Госкорпорацией «Роскосмос» совместно с АНО «Корпоративная Академия Роскосмоса». В конференции приняли участие более 150 руководителей и специалистов организаций отрасли и ведущих участников рынка информационной безопасности.

«Мы прекрасно понимаем, что расширение областей применения информационных технологий порождает новые информационные угрозы. А переход на новый технологический уклад расширяет область действий потенциальных злоумышленников», – отметил заместитель директора Департамента защиты государственной тайны и информации Госкорпорации «Роскосмос» Евгений Мурзин, открывая конференцию.

В ходе конференции участники обсудили роль Госкорпорации «Роскосмос» в государственной системе обеспечения информационной безопасности, рассмотрели подходы для обнаружения и предотвращения компьютерных атак, поделились опытом построения корпоративных центров информационной безопасности.

Конференцию поддержали крупнейшие российские IT-компании. Партнеры мероприятия – НИП «Информзащита», Positive Technologies, «Код Безопасности», «Газинформсервис», «Лаборатория Касперского».

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