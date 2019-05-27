К. Косачев: Диалог между Россией и Германией не прерывается

Source: Russia – Council of the Federation
Сенатор провел встречу с Послом ФРГ в РФ.
Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в РФ Рюдигером фон Фричем в связи с окончанием его работы в Москве.
Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в РФ Рюдигером фон Фричем
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в РФ Рюдигером фон Фричем
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в РФ Рюдигером фон Фричем
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в РФ Рюдигером фон Фричем
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в РФ Рюдигером фон Фричем
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в РФ Рюдигером фон Фричем
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в РФ Рюдигером фон Фричем
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в РФ Рюдигером фон Фричем
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Встреча Константина Косачева с Чрезвычайным и Полномочным Послом ФРГ в РФ Рюдигером фон Фричем
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Константин Косачев поблагодарил высокопоставленного германского дипломата за плодотворную совместную деятельность и выразил уверенность в ее преемственности.
Между Россией и Германией сейчас продолжается важный диалог по иранской ядерной программе, по ситуации в Сирии, по Украине
По словам Константина Косачева, некоторые страны, которых, к счастью, меньшинство, переводят разногласия во взглядах в замораживание диалога. «Этого никогда не происходило в отношениях России и Германии. Несогласие в каких‑либо вопросах никогда не приводило к блокировке двусторонних связей в целом», — отметил председатель Комитета СФ по международным делам.
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«Между Россией и Германией сейчас реализуется чрезвычайно важный проект «Северный поток-2», продолжается важный диалог по иранской ядерной программе, по ситуации в Сирии, по Украине. Соответствующие импульсы этому дают руководители двух стран. Очень много делается и по парламентской линии», — сказал Константин Косачев.
«В ближайшее время у нас намечаются важные события, связанные с форматом «Петербургского диалога». Рад тому, что российско-германская конференция «Потсдамские встречи» состоялась в Совете Федерации. Надеюсь, что это мероприятие также состоится ближайшей осенью в стенах верхней палаты российского парламента. Мы к этому готовы», — заключил Константин Косачев.