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Сенатор приняла участие в заседании «круглого стола» на тему «Какие полномочия получат врачи при оказании скорой медпомощи?»

Член Комитета СФ по социальной политике Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в заседании «круглого стола» на тему «Какие полномочия получат врачи при оказании скорой медпомощи?». Мероприятие прошло в пресс-центре «Парламентской газеты».

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В ходе заседания эксперты обсудили поправки, которые должны быть внесены в действующее законодательство, касающееся вопросов экстренного и неотложного оказания медицинской помощи.

Татьяна Кусайко напомнила, что на сегодняшний день законодательство обязывает прибывшую на вызов бригаду врачей перед оказанием помощи получить у пациента или его законного представителя информированное добровольное согласие на медицинское вмешательство. Однако, по словам сенатора, сделать это зачастую невозможно.

«Мы знаем, что для оказания неотложной помощи ребёнку нужно согласие родителей или законных представителей. Но бывают ситуации, когда у них нет с собой подтверждающих родство документов или доверенности. Из‑за этого врачи теряют драгоценные минуты для оказания скорой помощи», — сказала сенатор.

Парламентарии предлагают внести поправки в закон об основах охраны здоровья граждан

Татьяна Кусайко сообщила, что парламентарии предлагают внести поправки в закон об основах охраны здоровья граждан и включить «оказание скорой, в том числе специализированной медпомощи вне медицинской организации» в перечень случаев, в которых допускается оказание помощи пациенту без его письменного согласия.

«Поддержка со стороны медицинского сообщества этих предложений очень важна. Инициатива поможет снизить смертность не только трудоспособного населения, но и граждан всех возрастов», — подчеркнула сенатор.

«При этом реализация инициативы поможет достичь одного из показателей национальной программы «Здравоохранение» — снижения смертности населения», — добавила Татьяна Кусайко.

В обсуждении приняли участие член Комитета Государственной Думы по охране здоровья Юрий Кобзев, директор НИИ им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков, представители общественной организации «Союз пациентов России».

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