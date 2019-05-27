Н. Журавлев: Костромской экономический форум уже который год становится площадкой для диалога между бизнесом и властью

Source: Russia – Council of the Federation

Такая форма совместной работы позволяет принимать оптимальные решения для совершенствования регионального законодательства в сфере инвестиционной политики и поддержки предпринимательства, отметил сенатор.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области Николай Журавлев ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области принял участие в работе Костромского экономического форума.

В работе форума участвовали предприниматели, эксперты, представители региональных органов государственной власти. Губернатор Сергей Ситников СитниковСергей КонстантиновичГубернатор Костромской области выступил с инвестиционным посланием, где подвел итоги 2018 года. В 2018 году был дан старт двум крупным инвестпроектам в Галиче и Шарье с общим объемом инвестиций в 30 миллиардов рублей. Хороший рост показали обрабатывающие производства и внешнеторговый оборот. В 2019 году, по словам губернатора, поддержка предпринимателей существенно вырастет, в том числе, благодаря активному участию региона в нацпроектах. Сергей Ситников призвал костромское бизнес-сообщество активней пользоваться открывающимися возможностями.

Поддержка предпринимателей существенно вырастет, в том числе, благодаря активному участию региона в нацпроектах

«Костромской экономический форум уже который год становится площадкой для диалога между бизнесом и властью, — прокомментировал итоги Форума Николай Журавлев. – И как показывает практика, именно такая форма совместной работы позволяет принимать оптимальные решения для совершенствования регионального законодательства в сфере инвестиционной политики и поддержки предпринимательства».

По словам сенатора, конкретные шаги по дальнейшему развитию экономики региона нашли свое отражение в ежегодном инвестиционном послании. «Сергей Ситников дал четкие направления для движения вверх во всех сферах экономической и социальной жизни области. В послании отражены все национальные проекты, провозглашенные Президентом страны Владимиром Путиным. Губернатор ставит четкие и последовательные задачи, как наша область будет реализовывать инициативы главы государства и каких результатов мы при этом добьемся. И что особенно важно, во всех основополагающих документах во главе угла стоит человек».

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