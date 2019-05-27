О взаимодействии органов прокуратуры Российской Федерации с бизнес-сообществом

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Вчера, 26 мая 2019 года, состоялся ежегодный День российского предпринимательства.

За 4 месяца 2019 года прокурорами пресечено свыше 67 тыс. нарушений законов о защите прав хозяйствующих субъектов, в целях их устранения внесено более 16 тыс. представлений, принесено почти 12 тыс. протестов, в суд направлено 742 иска, к дисциплинарной и административной ответственности привлечено около 10 тыс. виновных лиц, возбуждено 40 уголовных дел.

Результативности этой работы способствовало внедрение новых форм взаимодействия с предпринимательским сообществом, в том числе с использованием цифровых технологий.

Так, в 2016 году на Петербургском международном экономическом форуме Генеральный прокурор Российской Федерации Юрий Чайка объявил о запуске прямого канала связи с предпринимателями.

За три года работы такая новая форма коммуникации показала свою эффективность и востребованность со стороны бизнеса.

На специально созданный электронный ящик поступило почти 3 тысячи сообщений предпринимателей. В каждом четвертом случае потребовалось прокурорское вмешательство в интересах бизнеса. Нередко основанием для нашего вмешательства послужили нарушения уголовно-процессуального законодательства (в каждом пятом случае).

По решению Генерального прокурора Российской Федерации с 4 апреля 2017 года организован Всероссийский день приема предпринимателей.

Ежемесячно в каждый первый вторник во всех прокуратурах страны субъекты предпринимательской деятельности могут реализовать свое право на личное обращение и получить помощь по правовым вопросам.

В ходе таких приемов за два года к прокурорам обратилось свыше

7,5 тысяч предпринимателей, от которых принято почти 3,5 тысячи обращений.

Хозяйствующими субъектами поданы обращения по широкому кругу вопросов. Они связаны с государственным и муниципальным контролем, оказанием публичных услуг и предоставлением мер финансовой поддержки, применением налогового, земельного законодательства, организацией торговой деятельности и другими сферами.

Оперативными мерами прокурорского реагирования восстановлены нарушенные права предпринимателей в административно- и уголовно-правовой сферах, при исполнении заказчиками финансовых обязательств по государственным и муниципальным контрактам: незаконные решения органов административной юрисдикции и предварительного расследования отменены, задолженность погашена.

Продолжает свою работу созданная в 2012 году в рамках соглашения Генеральной прокуратуры Российской Федерации с федеральным бизнес-омбудсменом Борисом Титовым межведомственная рабочая группа по защите прав предпринимателей, на заседаниях которой регулярно рассматриваются вопросы, связанные с воспрепятствованием законной предпринимательской деятельности, уголовным преследованием представителей бизнеса и административными барьерами для него.

С момента ее создания проведено 42 заседания, на которых обсуждено около 190 обращений субъектов предпринимательской деятельности о незаконном уголовном преследовании и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Благодаря прокурорскому вмешательству прекращены уголовные дела или изменена мера пресечения на не связанную с лишением свободы в каждом 6 случае (в отношении 30 предпринимателей).

Аналогичные рабочие группы образованы в прокуратурах субъектов Российской Федерации.

Активная работа по защите прав бизнеса ведется в рамках заключенного Генеральной прокуратурой Российской Федерации Соглашения о сотрудничестве с Торгово-промышленной палатой России. На регулярной основе проводятся заседания рабочей группы по реализации названного соглашения.

В настоящее время органы прокуратуры, внедряя новые формы и методы работы, продолжают наращивать усилия, направленные на снижение избыточного административного давления на бизнес.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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