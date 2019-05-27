29 мая Президент примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета

Source: President of Russia – Kremlin

Помимо глав государств – членов Евразэс (Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России) на встречу приглашены Президент Молдавии как глава государства – наблюдателя при Союзе, а также Президент Таджикистана в качестве почётного гостя.

Члены Высшего совета подведут итоги работы Евразэс за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в самых разных областях: торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике.

К подписанию подготовлен проект Совместного заявления глав государств – участников Союза. Будут утверждены также Основные ориентиры макроэкономической стратегии государств-членов на 2019–2020 годы, ряд документов по либерализации рынков товаров и услуг, сотрудничеству в цифровой экономике.

Планируется рассмотреть вопросы международной деятельности Евразийского союза.

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