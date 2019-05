French News: À Saint-Pétersbourg, se souvient l’un des hommes politiques les plus en vue du XXe siècle

Source: Université d’État de Saint-Pétersbourg en russe

L’événement principal était la conférence scientifique et pratique intitulée «L’héritage spirituel de Ho Chi Minh. 50 ans plus tard », organisé à Smolny. La réunion a été ouverte par le vice-gouverneur de Saint-Pétersbourg, Nikolay Bondarenko. «Dans le cadre d’événements conjoints l’année dernière, nous avons célébré le 95e anniversaire de la première arrivée à Pétrograd du camarade Ho Chi Minh. Cette date, à notre avis, est la plus importante dans les relations bilatérales, car c’est alors que les fondements de l’amitié ont été jetés, ce qui dure depuis des décennies », a déclaré le responsable politique.

À la fin de l’année dernière, le premier forum de la jeunesse russo-vietnamien s’est tenu ici à Smolny. Selon les résultats de l’accord signé entre l’Université de Ho Chi Minh et l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, le stage en entreprise d’étudiants de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg à Ho Chi Minh-Ville, dans le sud du Vietnam, a repris ses fonctions.

Au nom de la délégation vietnamienne, les participants en russe ont été accueillis par le chef adjoint du Comité du parti de l’Académie politique d’État, le camarade Chan Van Fong. «Je suis très heureux d’être ici, à Saint-Pétersbourg, pour la célébration du 129e anniversaire de la naissance de notre président. Et je tiens à remercier le gouvernement de Saint-Pétersbourg, les dirigeants de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg et d’autres universités de Saint-Pétersbourg pour cette conférence scientifique et pratique et pour la célébration de l’anniversaire du camarade Ho Chi Minh “, a déclaré l’invité distingué.” L’héritage de Ho Chi Minh n’est pas un patrimoine spirituel national Sergey Andryushin, vice-recteur de l’Université d’État pour les affaires internationales de l’Université de Saint-Pétersbourg, a déclaré Sergey Andryushin, ajoutant que, grâce au soutien des partenaires vietnamiens, l’État Poly L’Université de Ho Chi Minh et l’Académie des sciences de l’Université de Ho Chi Minh (en économie, sociologie, gestion, sciences politiques, relations internationales) ont introduit la soi-disant composante vietnamienne, grâce à laquelle les étudiants étudient le pays et l’héritage d’un leader politique. Depuis lors, il fait l’objet d’une étude attentive de la part des chercheurs: ce dirigeant est entré dans l’histoire non seulement de son pays, mais également de l’héritage politique mondial. Le professeur Vladimir Kolotov, directeur de l’Institut des universités de Ho Chi Minh et de Saint-Pétersbourg, a expliqué comment l’idéologie de Ho Chi Minh avait influencé les masses, notamment en tant que directeur du parti et directeur du parti Do Doan Tuan, professeur principal à l’Académie politique d’État de Ho Chi Minh Ngo. Suan Zuong et le recteur de l’Académie de l’Est de Saint-Pétersbourg, Andreï Vassoïevitch. Le vice-président de la commission des relations extérieures du gouvernement de Saint-Pétersbourg, Vyacheslav Kalganov, a inauguré l’exposition «Les trésors de la rivière Rouge. Collections archéologiques des musées du Vietnam. Avec 299 expositions, dont l’âge moyen est de 2 500 ans, le public russe a été initié au Musée national d’histoire du Vietnam et au musée Haiphong. L’exposition présente d’anciens objets religieux et d’usage quotidien (tambours, vases, bijoux, urnes funéraires, armes, outils) datant de la seconde moitié du 1er millénaire av. heu – le début du millénaire n. heu Au cours de cette époque, quatre cultures ont émergé sur le territoire du Viêt Nam actuel: Dongshon (au nord du pays), Shahuyin (dans la partie centrale), ainsi que les Dong Nai et Okeo (au sud). Des échantillons uniques d’anciennes cultures vietnamiennes en Russie sont présentés pour la première fois: diplômés de l’Université d’État de Saint-Pétersbourg – Natalia Sutyagina, chargée de recherche au département oriental du musée de l’Ermitage, et Evgeny Kyi, chargé de recherche au musée de l’Ermitage (service de presse du musée de l’Ermitage), ont été officiellement inaugurés par le directeur du Musée de l’Ermitage Adaksina et le directeur adjoint du Musée national d’histoire du Vietnam, Nguyen Van Ha. «Ce que nous voyons lors de cette exposition est m pour la première fois. Ils couvrent la période chronologique, qui est bien connue des historiens, des archéologues et des visiteurs de l’Hermitage, à partir de matériaux liés aux collections de Scythes et aux antiquités de la région septentrionale de la mer Noire. Cependant, nous ne connaissons absolument pas les objets originaires d’Indochine », a déclaré Svetlana Adaksina.

Cette exposition a un caractère historique. Pour la première fois en Russie a apporté une telle collection. Cela peut être le début de nouveaux projets ou même devenir une source de nouvelles découvertes. De l’Université d’État de Saint-Pétersbourg, il y a non seulement des Vietnamiens, mais aussi des sinologues, experts dans le domaine de l’étude de la culture des pays malais. C’est un matériau très intéressant, notamment pour la recherche historique et archéologique comparée. Le professeur Vladimir Kolotov, directeur de l’Institut universitaire Ho Chi Minh de Saint-Pétersbourg

Son collègue vietnamien, M. Nguyen Van Ha, s’exprimant au nom du Musée national historique du Vietnam, a remercié le ministre de la Culture de la Fédération de Russie, le Musée de l’Ermitage, ainsi que son directeur, académicien de l’Académie des sciences de Russie, doyen du département des sciences de la culture de l’Université de Saint-Pétersbourg, le professeur Mikhail Piotrovsky, qui a soutenu la création de l’exposition et directeur Mina SPbSU Professeur Vladimir Kolotov. «Ces personnes ont grandement contribué à rendre cette exposition possible», a déclaré M. Nguyen Van Ha.

