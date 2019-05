French News: BMW TrackMan Open 2019: le format du tournoi mondial est encore plus attrayant.

Source: BMW GroupPartenariat de BMW et TrackMan entame sa deuxième saison. Le tournoi de golf numérique mondial, dans lequel les amateurs s’affrontent contre les meilleurs joueurs du monde, est compact et encore plus intéressant.À partir du 1er juin au 30 septembre, tout le monde peut Participez au concours de 100 000 $ avec un TrackMan dans trois catégories. Nouvelles catégories de prix mensuels. Les meilleurs amateurs reçoivent deux billets hebdomadaires pour la Ryder Cup 2020 avec leur partenaire mondial BMW. Munich. La saison dernière, environ 5 400 golfeurs du monde entier ont participé à la première du BMW TrackMan Open. En raison du grand succès de ce format novateur, qui ancre le golf plus à l’ère numérique et dans un groupe cible plus jeune, le partenariat a été étendu. BMW et TrackMan, fabricants d’un appareil compact d’analyse des données et d’évaluation des coups de golf, permettront à tous les amateurs et professionnels du monde entier de participer en temps réel au BMW TrackMan Open et de rivaliser avec les meilleurs joueurs de la planète. ” La coopération entre BMW et TrackMan dans le développement du tournoi de golf numérique BMW TrackMan Open a été un grand succès l’année dernière, ce qui a souligné le leadership technologique des deux sociétés de leur segment “, a déclaré Jörn Plinke, responsable du marketing chez BMW Golfsport. “Nous avons réussi à accroître la participation mondiale de BMW Golfsport avec un format jeune, numérique et durable que nous poursuivrons et développerons au cours de la saison en cours. Nous sommes certains que la BMW TrackMan Open 2019 sera à nouveau bien accueillie et souhaitons à tous les participants beaucoup de joie et de succès avec une combinaison novatrice d’entraînement et de compétition. “Le TrackMan est placé – généralement sur le terrain de pratique – derrière le joueur et Grâce à la technologie caméra et radar, des valeurs caractéristiques telles que la distance de frappe, la vitesse de la tête de club ou l’angle d’incidence sont enregistrées avec précision à chaque coup de golf. Cela en fait un outil d’analyse et de formation précieux. Pour participer au BMW TrackMan Open, les participants appellent un programme spécial – le “Test de combinaison TrackMan” – comprenant 60 hits sur un total de dix cibles virtuelles. En fonction de la précision des temps, un score total compris entre 0 et 100 points est calculé et transféré vers un tableau de classement en temps réel. La compétition est ouverte à tous ceux qui sont intéressés par le monde et se déroulera en trois catégories: une compétition purement féminine, une catégorie ouverte et une catégorie d’arrivée dans laquelle seule une certaine distance est comptée chaque mois. “Nous sommes très enthousiastes pour le début de la deuxième saison. la BMW TrackMan Open. Ce format donne aux golfeurs de tous niveaux dans le monde la possibilité d’améliorer leur entraînement compétitif “, a déclaré Klaus Eldrup-Jørgensen, PDG et cofondateur de TrackMan. “Les nouveaux prix cibles mensuels élargissent considérablement le cercle des gagnants potentiels. Pour ce projet, il n’y a pas de meilleur partenaire que BMW, avec qui nous partageons la même passion pour l’innovation et la technologie. “Les lauréats du BMW TrackMan Open 2019 reçoivent respectivement 50 000 $ (catégorie Open) et 20 000 $ (dames) Les meilleurs amateurs recevront chacun des billets de deux semaines pour la Ryder Cup 2020. Pour plus d’informations et les classements, rendez-vous sur www.bmwtrackmanopen.com. En outre, le tournoi sera présenté sur les réseaux sociaux de BMW Golfsport et TrackMan avec les hashtags #bmwtrackmanopen et #DRIVENBYPASSION.

