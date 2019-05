French News: Conférence sur la sécurité de l’information au CSC

Source: Espace fédéral russe

# Roskosmos # 2727-2019 17: 06 Conférence sur la sécurité de l’information qui s’est tenue à Naro-Fominsk, dans la région de Moscou, le 24 mai 2019 dans la région de Moscou, troisième conférence sur la sécurité de l’information dans le secteur des fusées et de l’espace, organisée par la société d’État “Roscosmos”. Plus de 150 gestionnaires et spécialistes d’organisations du secteur et des acteurs de premier plan du marché de la sécurité de l’information ont assisté à la conférence: «Nous sommes bien conscients que l’expansion des applications informatiques crée de nouvelles menaces pour l’information. Et la transition vers une nouvelle structure technologique élargit le champ d’action des intrus potentiels “, a déclaré Evgueni Murzin, directeur adjoint du Département des secrets d’État et de la protection de l’information à Roscosmos, en ouvrant la conférence. approches envisagées pour détecter et prévenir les attaques informatiques, partager leur expérience en matière de construction de centres de sécurité des informations d’entreprise La conférence était soutenue par les plus grandes entreprises informatiques russes. Les partenaires de l’événement sont NPC Informzaschita, Technologies positives, Code de sécurité, Gazinformservice, Kaspersky Lab.

MIL OSI