Le tribunal de district soviétique de Bryansk a rendu un verdict dans une affaire pénale contre l’ancien chef adjoint de l’un des départements de l’UEB et le PC du département régional du ministère de l’Intérieur. Il a été reconnu coupable d’avoir commis un crime en vertu de la partie 6 de l’art. 290 du Code pénal de la Fédération de Russie (acceptation d’un pot-de-vin à grande échelle). Comme le tribunal l’a établi, le 13 septembre 2018, un officier de police chargé d’identifier des infractions fiscales pour avoir aidé à faire arrêter l’audit d’une société commerciale Compte tenu de l’avis du procureur, le tribunal a condamné l’auteur à six ans de prison avec sursis à une peine d’emprisonnement dans une colonie pénitentiaire et à une amende de 2 millions 250 000 roubles avec privation du titre spécial – major de police. Il est également privé du droit d’occuper pendant 10 ans des fonctions liées à l’exercice des fonctions de représentant du gouvernement ou à l’exercice de fonctions organisationnelles, administratives, administratives et économiques dans les organes de l’État, les administrations locales, les institutions de l’État et les institutions municipales. Vous trouverez d’autres informations sur le service d’information et de communication du procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

