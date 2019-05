French News: Dmitry Rogozin a tenu une réunion sur l’audit interne dans l’URC

Source: Espace fédéral russe

#Roscosmos # 2727-2019 17: 00Dmitry Rogozin a tenu une réunion sur l’audit interne au CSC.

Aujourd’hui, le 27 mai 2019, sous la direction du directeur général de la société d’État Roscosmos Dmitry Rogozin, s’est tenue une réunion sur l’organisation d’un système de contrôle interne et d’audit interne intégré verticalement dans la société. Au cours de l’événement, les dirigeants de la State Corporation ont souligné que, dans le cadre du programme visant à débarrasser le secteur des possibles manifestations criminelles, à lutter contre la corruption, à identifier les utilisations frauduleuses et le détournement de fonds, des efforts soutenus sont déployés pour dépénaliser et nettoyer la fusée spatiale russe. À cet égard, le 8 avril 2019, le Directeur général a signé l’ordonnance n ° 96 «relative à l’approbation du Concept pour la construction d’un système de contrôle interne et d’audit interne intégré verticalement». À l’heure actuelle, la société d’État développe des travaux systématiques sur l’organisation des unités de contrôle interne et d’audit dans toutes les entreprises du secteur, c’est-à-dire que le système sera construit verticalement à tous les niveaux de la direction. Les activités visent la normalisation des activités de contrôle, ce qui devrait aboutir à la création d’unités compactes de services d’audit interne dans toutes les organisations définissant le système de contrôle des finances dans l’industrie spatiale. Les audits des organisations du secteur effectués par le service d’audit de l’État de la société d’État au cours de l’année écoulée ont révélé un grand nombre d’irrégularités financières. Selon les résultats des inspections, un certain nombre de directeurs d’entreprise ont été relevés de leurs fonctions, des poursuites pénales ont été engagées et des enquêtes ont été engagées. La mise en œuvre de projets d’investissement pour la reconstruction et le rééquipement technique revêtait une importance particulière, car ils permettent d’équiper les installations de production d’équipements modernes, de procéder à des réparations et d’améliorer la base de production. Dmitry Rogozin a indiqué que les travaux se poursuivraient, car il est possible de procéder à l’amélioration du secteur uniquement en rétablissant l’ordre dans tous les domaines de l’activité financière et économique.

