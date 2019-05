French News: E. Popova: “Abilimpiks” – une plate-forme pour la réalisation professionnelle des citoyens handicapés

Dans la région de Volgograd, la phase régionale qualificative du Vème Championnat national de compétences professionnelles pour les personnes handicapées “Abilimpiks” a été achevée. En 2018, les résidents de Volgograd ont remporté six médailles et le centre de ressources régional, créé sur la base de l’école technique professionnelle des ressources humaines de Volgograd, a été reconnu comme le meilleur centre régional pour le développement du mouvement Abilimpiks.

Dans la région de Volgograd, l’étape de qualification régionale du Vème Championnat national de compétences professionnelles pour les personnes handicapées a été achevée: «Abilimpiks»: «Le championnat permet aux jeunes professionnels de s’exprimer, de croire en eux-mêmes et d’apprendre quelque chose de nouveau. Les partenaires sociaux – les employeurs potentiels – trouvent ici les futurs employés », a déclaré la parlementaire, notant qu’un système d’éducation à distance et inclusive était en train de se développer dans la région de Volgograd: il existe un réseau d’écoles spécialisées avec plus de 3 500 enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux.