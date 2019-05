French News: Fuites dans les exportations d’armes, scandale Rheinmetall

Source: Die Linke “Par ses pratiques commerciales peu scrupuleuses, Rheinmetall n’est pas seulement le plus grand producteur d’armements allemand. Le groupe est également l’un des plus gros profiteurs de la guerre criminelle yéménite “, a déclaré Sevim Dagdelen, vice-président et porte-parole du groupe DIE LINKE pour le désarmement, à l’occasion des manifestations prévues contre l’assemblée générale annuelle de Rheinmetall à Berlin le 28 mai. Dagdelen poursuit: «Rheinmetall livre ses marchandises dans des pays tels que l’Arabie saoudite, l’Égypte, les Émirats arabes unis ou la Turquie. Le secteur de l’armement continue de fonctionner sans aucune entrave avec l’Arabie saoudite, en dépit de l’arrêt des exportations d’armes imposé par le gouvernement fédéral l’automne dernier. L’usine d’armement accroît même sa capacité de production de bombes sur son site italien.La chancelière Angela Merkel et la ministre des Affaires étrangères Heiko Maas sont en train de rendre possible la vente d’armes à la tête de la dictature à Riyad parce qu’elles refusent de combler les lacunes du droit allemand en matière d’exportation. Par exemple, le prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, présumé commissaire à l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, a pu recruter plusieurs anciens employés de Rheinmetall pour sa nouvelle société d’armement SAMI. Et par le biais de filiales en Sardaigne et en Afrique du Sud, Rheinmetall peut continuer à livrer des munitions à l’Arabie saoudite pour le bombardement de la population civile yéménite, établissant ainsi un nouveau record de bénéfices pour 2018. DIE LINKE appelle à la fermeture de la législation existante relative au trou d’armes et soutient les manifestations l’assemblée générale annuelle de Rheinmetall à Berlin. “

