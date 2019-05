French News: I. Kagramanyan: Le projet de loi contribuera à assurer une transition sans heurts de la Crimée vers un système de licence pour toutes les activités médicales en Russie

Source: Russie – Conseil de la fédération

Les sénateurs ont rédigé des amendements à la loi constitutionnelle fédérale «sur l’admission de la République de Crimée en Fédération de Russie et la création de nouvelles entités au sein de la Fédération de Russie – la République de Crimée et la ville d’importance fédérale, Sébastopol».

Igor Kagramanyan Kagramanyan Igor Nikolaevich, représentant de l’organe exécutif du gouvernement de la région de Yaroslavl, est devenu l’un des auteurs du projet de loi constitutionnelle fédérale intitulée La Fédération de Russie de la République de Crimée et la formation de nouveaux sujets au sein de la Fédération de Russie c – la République de Crimée et les villes d’importance fédérale de Sébastopol ».

Représentants de la République de Crimée au Conseil de la Fédération – Sergueï Tsekov, membre du Comité des affaires internationales, Sergueï Pavlovitch, représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de la République de Crimée et membre du Comité de la défense et de la sécurité du Conseil de la Fédération, a également co-auteur du document soumis à la Douma. KovitidiOlga Fedorovna, représentant de l’organe exécutif de la République de Crimée Comme le disait Igor Kagramanyan, au cours des cinq années écoulées depuis le retour de la péninsule à la Fédération de Russie, dans la République de Crimée et dans la ville fédérale de Sébastopol, la législation fédérale s’est considérablement améliorée dans ce domaine .

Au cours des cinq années écoulées depuis le retour de la péninsule dans la Fédération de Russie, en République de Crimée et dans la ville fédérale de Sébastopol, d’importants changements positifs se sont produits dans le domaine de la santé.

Les modifications de la loi prévoient l’extension des pouvoirs du gouvernement de la Fédération de Russie pour déterminer la période pendant laquelle l’activité concernée est autorisée sans autorisation, conformément à la loi fédérale sur la concession de licences pour certaines activités jusqu’au 1er janvier 2021. «Ces modifications tiennent à la nécessité de préserver les conditions créées. afin de mener à bien une transition en douceur vers le système de délivrance de licences d’activité médicale en vigueur dans la Fédération de Russie », Sénateur Azal: Selon Igor Kahramanyan, à l’heure actuelle, les organisations médicales du système de santé public de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol n’ont pas la possibilité de se conformer pleinement aux exigences en matière de licences régies par le décret gouvernemental du 16 avril 2012 sur les activités médicales », concernant la fourniture de documents confirmant: – la présence de bâtiments, structures, structures et locaux appartenant au demandeur de l’autorisation sur le droit de propriété ou de toute autre manière légale m les bases requises pour l’exécution des travaux déclarés (services) et respectant les exigences établies; – existence d’une licence appartenant au demandeur sur la base de la propriété ou pour d’autres motifs légaux de dispositifs médicaux nécessaires à l’exécution des travaux déclarés (services) et enregistrés de la manière prescrite. “L’adoption du projet de loi Au gouvernement de la Fédération de Russie, afin d’empêcher la suspension des activités des organisations médicales sur le territoire de la République de Crimée et de la ville de Sébastopol en raison du non-respect de la licence exigences, déterminent la période pendant laquelle l’activité médicale est autorisée sans licence avant le 1er janvier 2021 et fixent également une période avant l’expiration à laquelle les personnes morales et les entrepreneurs individuels peuvent soumettre une notification d’activité médicale, mais au plus tard le 1er janvier 2020 années », a déclaré Igor Kahramanyan.

