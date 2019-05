French News: I. Rukavishnikova a tenu le 6ème forum juridique de l’initiative Don dans la région de Rostov

Source: Russie – Conseil de la fédération

Sénateur a résumé le projet “Don Initiative”.

Irina Rukavishnikova Rukavishnikova Irina Valerievna, représentante de l’autorité législative (représentante) du gouvernement de la région de Rostov, a tenu le forum juridique annuel sur le Don et a résumé les résultats du projet relatif à l’initiative du Conseil de la fédération. “.

Le sénateur a fait remarquer que les initiatives émanaient des entités territoriales des ministères fédéraux, des administrations régionales et locales, des associations publiques et des habitants de la région de Rostov. Plus de 60 des 350 propositions législatives reçues concernent des modifications à l’actuel Code des infractions administratives.

Au cours des 17 années d’existence du CAO, plus de 500 lois fédérales ont été adoptées.

«L’actuel code fédéral des infractions administratives doit être réformé», a déclaré Irina Rukavishnikova. Elle a ajouté qu’au cours des dix-sept années d’existence du Code administratif, plus de 500 lois fédérales ont été adoptées, qui ont introduit plus de 5 500 amendements au code. Plus de 200 propositions ont été reçues des régions russes pour améliorer le CAO. “Sur la base des propositions reçues des entités constitutives de la Fédération de Russie, le Comité du Conseil de la fédération a préparé et envoyé au ministère de la Justice de Russie une liste récapitulative d’initiatives visant à améliorer l’efficacité de la législation en matière de responsabilité Il inclut les propositions soumises par les autorités régionales – le gouvernement et l’Assemblée législative, ainsi que les gouvernements locaux dans le cadre du projet “Don Initiative” », a déclaré Irina Rukavishnikova. règles du commerce de gros et de détail des médicaments, responsabilité administrative de la vente en gros ou au détail de tabac à priser et de tabac à chiquer.

