French News: K. Kosachev: le dialogue entre la Russie et l’Allemagne n’est pas interrompu

«Un projet très important, Nord Stream 2, est en cours de réalisation entre la Russie et l’Allemagne. Un dialogue important se poursuit sur le programme nucléaire iranien, sur la situation en Syrie et sur l’Ukraine. Les impulsions correspondantes sont données par les dirigeants des deux pays. On fait beaucoup de choses le long de la ligne parlementaire “, a déclaré Konstantin Kosachev.” Dans un proche avenir, nous prévoyons d’importants événements liés au format du dialogue de Pétersbourg. Je suis heureux que la conférence russo-allemande “Réunions de Potsdam” ait eu lieu au Conseil de la Fédération. J’espère que cet événement aura également lieu à l’automne prochain dans l’enceinte de la chambre haute du parlement russe. Nous sommes prêts pour cela », a conclu Konstantin Kosachev.

