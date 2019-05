French News: Klöckner: Les écuries du futur apportent plus de bien-être animal aux porcs et rapportent

Source: Ministère fédéral de l’alimentation et de l’agriculture Le ministère fédéral présente de nouveaux concepts de construction stables, acceptés de manière économique et sociale par les propriétaires d’animaux

Ce qui est bon pour les animaux, répond aux exigences sociales et est réalisable pour les agriculteurs: Tout cela est combiné dans “l’écurie virtuelle du futur”, qui est largement financée par le ministère fédéral de l’Alimentation et de l’Agriculture.

Sur le plan scientifique, il a été examiné à quoi pouvaient ressembler des porcheries du futur innovantes, axées sur le bien-être des animaux, socialement acceptées et réalisables dans la pratique. Avec les développements issus du projet d’innovation, les agriculteurs peuvent utiliser leur système modulaire pour planifier leurs logements modernes destinés aux truies, aux porcelets et aux porcs d’engraissement, ainsi que pour calculer les coûts de chaque exploitation. Pour Julia Klöckner: “Le travail des agriculteurs dans la société est de plus en plus surveillé et discuté – y Les écuries et l’impact de l’élevage sur l’eau, le sol et le climat. Tous ceux qui parlent aux propriétaires de bétail, ils se rendent compte qu’ils sont sensibles à cette question. Parce que si nous voulons continuer à exploiter l’élevage en Allemagne à l’avenir, il a besoin d’une large approbation sociale et doit en même temps être bien placé sur le plan économique. “C’est ici qu’intervient le projet du ministère” L’écurie virtuelle du futur “. Il apporte une contribution impressionnante. Tous ceux qui ont besoin de concevoir des étables innovantes, économiquement viables et socialement acceptées ont été réunis: scientifiques, citoyens, agriculteurs et experts en élevage, bâtisseurs d’écuries. Il y a plus de bien-être animal, plus d’espace et d’emploi, mais aussi plus de transparence et l’esthétique des écuries. Chacun a pu apporter son point de vue, une prise de conscience a été créée pour la position de chacun. Julia Klöckner: “Les coûts supplémentaires d’une telle stabilité et les conditions de logement ne peuvent pas être supportés par l’agriculteur. Julia Klöckner:” Les coûts supplémentaires d’une telle écurie et les conditions de logement ne peuvent exister. Les consommateurs doivent être prêts à payer pour les demandes qu’ils font à la caisse. Grâce à notre label de bien-être animal, il sera possible de représenter la valeur ajoutée des produits ainsi fabriqués. C’est pourquoi je travaille sur l’introduction rapide. Le projet d’ordonnance sur la loi, qui a reçu le feu vert de la Commission européenne, est en préparation. “Contexte: Les principaux résultats des concepts de construction stable sont les suivants: plus d’espace et de liberté de mouvement pour les truies, les porcelets et les porcs à l’engrais, des zones fonctionnelles séparées, une offre illimitée de fourrage grossier, de lit de paille ou autre du matériel d’emploi biologique, des possibilités de douches et d’enracinement pour les porcs à l’engrais, l’accès à une zone climatique extérieure pour tous les animaux pesant au moins 30 kg et des écuries en bois répondant aux exigences de durabilité et aux aspects esthétiques.L’Université Georg-August de Göttingen a participé à “l’écurie virtuelle du futur” (Coordination, acceptation sociale, considération économique), l’Université Christian-Albrechts de Kiel (élevage et élevage), l’Université Heinrich-Heine Düsseldorf (Marketing), Richard Hölscher GmbH et Co KG (construction stable), la communauté d’intérêts des éleveurs de porcs Allemagne (ISN) .Printable Les photos seront bientôt disponibles sur: www.bmel.de/pressebilder

