French News: La nouvelle BMW Série 1. Synthèse parfaite de l’agilité et de l’espace.

Source: BMW GroupLa technologie de suspension moderne et les technologies innovantes, ainsi que l’intégration de tous les composants et systèmes de commande pertinents pour la dynamique de conduite, confèrent à la BMW Série 1 une augmentation remarquable de son agilité, tant avec la nouvelle traction avant que avec le système intelligent de transmission intégrale BMW xDrive. Un point crucial ici: BMW a intégré au développement quinquennal de la nouvelle BMW Série 1 toute l’expérience acquise par le groupe BMW au cours des dernières années avec la technologie de la traction avant sur d’autres modèles. La nouvelle BMW Série 1 réalise une dynamique de conduite sans précédent dans les véhicules à traction avant, établissant de nouvelles normes dans la catégorie des compactes haut de gamme.La troisième génération de la Série 1 BMW sera disponible du 25 au 27 septembre dans le cadre de la nouvelle plate-forme de présentation BMW Group #NEXTGen. Juin 2019 dans le monde BMW à Munich présenté pour la première fois publiquement. Le salon international de l’automobile (IAA) se tiendra à Francfort-sur-le-Main en septembre 2019, en première mondiale du salon. Le lancement mondial aura lieu le 28 septembre 2019. Grâce à l’architecture moderne de la traction avant BMW, plus de 1,3 million de véhicules ont été proposés De plus, la BMW Série 1 de sa troisième génération, particulièrement appréciée en Europe, a considérablement amélioré l’espace avec une superficie presque identique. Cela profite particulièrement aux passagers à l’arrière et permet également un espace de chargement plus grand. La nouvelle BMW Série 1 à 5 portes mesure 4 319 millimètres de long, soit cinq millimètres de moins que son prédécesseur. En largeur (maintenant 1,799 mm), il a gagné 34 millimètres, en hauteur (1.434 mm) 13 millimètres. L’empattement fait 2670 millimètres, soit 20 millimètres de moins que la deuxième génération.

Nouveau visage avec rein BMW élargi: la BMW 1 montre déjà clairement son nouveau visage et les icônes BMW nouvellement interprétées. Le rein caractéristique de BMW est plus grand, clairement présent et pour la première fois également dans cette série de modèles comme connecté dans l’élément connecté central. Le top modèle sportif BMW M135i xDrive (consommation de carburant combinée: 7,1 à 6,8 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 162 à 155 g / km *) est doté d’un rein en maille inspiré du sport automobile avec un design en trois dimensions Grille au lieu des tiges de rein classiques. Les phares sont maintenant inclinés et confèrent au véhicule un effet frais et jeune. L’optique des lampes entièrement à LED disponibles en option – sur demande, dans un design adaptatif – est particulièrement moderne.

Sharknose prononcé et forme en coin clair: la vue latérale de la nouvelle BMW série 1 capture d’abord le sharknose distinctif prononcé de BMW, la forme en coin indiquée et un graphique généralement plat de la fenêtre, qui se termine dans le montant central du coude fixe Hofmeister. Peu de lignes clairement dessinées et précises ainsi que des surfaces modelées distinctes confèrent à la nouvelle BMW Série 1 un aspect athlétique. La poupe se caractérise par la grande taille dans la zone inférieure et l’empreinte latérale supérieure. La partie distincte des épaules qui en résulte laisse le véhicule fatigué sur la route. Les feux arrière larges et en deux parties renforcent cette impression et paraissent très modernes dans leur forme plate et leur optique réduite. La version entièrement LED en option interprète les optiques en L connues avec un seul élément lumineux plat avec un balayage saisissant sur le côté. Des surfaces modelées de manière expressive et des sorties d’échappement percutantes d’un diamètre de 90 millimètres (100 mm, inclinées vers le bas sur la BMW M135i xDrive) complètent l’aspect sportif de l’arrière. La BMW Série 1 propose de nombreuses nouvelles jantes en alliage léger à partir de 16 pouces. En option, des jantes d’un diamètre de 19 pouces sont également disponibles pour la première fois.

Toit panoramique et garnitures décoratives rétro-éclairées.Le toit panoramique électrique, disponible pour la première fois en option dans la BMW Série 1, éclaire davantage l’intérieur, où plus d’espace et une sensation d’espace améliorée se conjuguent avec des matériaux de haute qualité et des solutions de détail innovantes. Par exemple, les bandes décoratives rétroéclairées disponibles pour la première fois chez BMW offrent des effets fluoroscopiques fascinants en option dans trois conceptions différentes avec six couleurs réglables. Les panneaux de commande fournis pour le chauffage et la climatisation ou pour les diverses fonctions de conduite garantissent une utilisation aisée, des étagères fonctionnelles pour une commodité accrue, telles que la possibilité de les déposer devant le sélecteur de vitesses, qui peut également être équipé en option de l’option de chargement sans fil pour smartphones. L’offre du nouveau système d’exploitation BMW 7.0 se fait, en option, par gestes, via un réseau d’affichage composé de deux écrans d’une diagonale maximale de 10,25 pouces dans le BMW Live Cockpit Professional. Le nouveau design d’affichage de cette variante est cité dans la forme et la disposition du rein BMW nouvellement conçu. L’écran de commande central tactile est typique de BMW pour le conducteur et optimalement dans son champ de vision. Avec l’affichage tête haute BMW de 9,2 pouces entièrement coloré et disponible en option pour la première fois dans la BMW Série 1, il peut également recevoir des informations sans quitter la route des yeux.

Grand saut dans l’espace: dans la nouvelle BMW série 1, l’espace disponible est nettement supérieur à celui de son prédécesseur, notamment à l’arrière. L’entrée est plus facile et l’espace pour les genoux des passagers arrière augmente de 33 millimètres. La hauteur libre à l’arrière est de 19 millimètres plus grande lorsque le toit ouvrant panoramique s’ouvrant vers l’extérieur est à bord. De plus, les coureurs à l’arrière de plus de 13 millimètres avec plus de liberté au coude peuvent espérer augmenter cette valeur même de 42 millimètres. La soute à bagages avec un volume de 380 litres maintenant 20 litres de plus, avec la banquette arrière rabattue, il est de 1200 litres. De plus, la largeur minimale du coffre à bagages augmente de 67 millimètres. Pour la première fois, un fonctionnement électrique du hayon est disponible pour la BMW Série 1.

Quatre lignes d’équipement et un modèle haut de gamme Outre la version de base du modèle Advantage, la nouvelle BMW Série 1 se décline en trois autres lignes d’équipement, différentes entre elles à l’extérieur et à l’intérieur. Surtout, le modèle Luxury Line souligne une apparence noble et confortable avec des applications de corps en aluminium satiné et un revêtement de siège en cuir Dakota. Le modèle Sport Line avec des accents en noir, les graphismes de la fenêtre de sièges individuels BMW Individual High Shadowline et Shadowline et le modèle M Sport avec des accents en aluminium satiné, un tablier avant avec prises d’air de forme spéciale et le tablier arrière BMW M en noir brillant, conduisent progressivement Top modèle BMW M135i xDrive. Cela se voit, entre autres, dans la couleur de la carrosserie du rein BMW Mesh et des capuchons d’extrémité biseautés en gris cérium et du becquet arrière BMW M.

Architecture moderne à traction avant de BMW avec technologie d’entraînement innovante La troisième génération de BMW Série 1 est la première à s’appuyer sur l’architecture moderne à traction avant de BMW. En conséquence, il combine une configuration de conduite dynamique dans ce segment avec un espace considérablement accru. Forte de l’expérience acquise au cours des dernières années avec les modèles à traction avant du groupe BMW et du transfert de technologie de BMW i à la marque principale BMW, la nouvelle BMW Série 1 est une véritable BMW avec cinq ans de développement. Il offre un avantage en agilité par rapport à son prédécesseur, à la fois avec la traction avant et avec l’intelligent transmission intégrale BMW xDrive. Les réactions rapides et précises sont directement perceptibles et garantissent une expérience de conduite optimisée. La technologie ARB (Active Wheel Slip Limitation), connue depuis les BMW i3 (consommation combinée: 14,6 – 14 kWh / 100 km, émissions de CO2 combinées: 0 g / km **), constitue un élément de base important à cet égard. célèbre un véhicule avec un moteur à combustion interne et permet un contrôle beaucoup plus sensible et plus rapide. Avec la technologie ARB standard, le contrôle du glissement est situé directement dans l’unité de commande du moteur et non dans l’unité de commande DSC (Dynamic Stability Control). Sans longs trajets de signaux, les informations sont transmises trois fois plus rapidement et le contrôle exercé par le conducteur est même jusqu’à dix fois plus rapide. En étroite coopération avec le DSC de contrôle de la stabilité de conduite, la limitation du patinage près de la roue réduit considérablement le sous-virage de la puissance, ce qui est par ailleurs courant sur les véhicules à traction avant. La technologie ARB est également prise en charge par le standard BMW Performance Control (répartition du moment de lacet). Cela augmente l’agilité de la BMW Série 1 même avant d’atteindre la limite grâce à des interventions de freinage ciblées sur les roues intérieures et assure un comportement de conduite autonome neutre. En plus de la suspension de série déjà standard, qui a été adaptée indépendamment aux moteurs respectifs, et de la suspension sport M avec abaissement de 10 mm, la nouvelle BMW série 1 est également disponible sur demande avec la suspension adaptative VDC (Variable Damper Control). Le conducteur peut choisir entre deux caractéristiques d’amortissement différentes – Confort et Sport – via le commutateur d’expérience du conducteur. À partir des moteurs d’entrée de gamme, la nouvelle BMW Série 1 est équipée d’un essieu arrière multibras.

Deux modèles équipés de la transmission intégrale intelligente BMW xDrive. La technologie ARB et la BMW Performance Control sont également intégrées à la BMW 120d xDrive (consommation de carburant combinée: 4,7 à 4,5 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 124 à 117 g / km *) et la BMW M135i xDrive, équipées de série du système de traction intégrale intelligente BMW xDrive. La BMW M135i xDrive est également dotée d’un nouveau blocage de différentiel mécanique Torsen, qui confère au véhicule un caractère encore plus sportif grâce au blocage transversal de l’essieu avant. Ce blocage est intégré à la boîte de vitesses Steptronic Sport standard à 8 vitesses et comprend également un ), qui fournit un couple maximal de 450 Nm dans les premier et deuxième rapports. La direction sportive M encore plus réactive de la BMW M135i xDrive augmente encore sensiblement l’agilité et les virages, le frein sport M offre une grande stabilité et de grandes réserves à tout moment. La direction sport M et le frein sport M sont également disponibles sur d’autres modèles de la BMW série 1.

Trois nouveaux moteurs diesel et deux moteurs à essence lancés sur le marché La nouvelle série 1 est équipée de la dernière génération de groupes motopropulseurs BMW EfficientDynamics à 3 et 4 cylindres, plus économiques en carburant, moins émetteurs et parfois plus puissants grâce à de nombreuses améliorations détaillées. Trois moteurs diesel et deux moteurs à essence de 85 kW (116 ch) pour la BMW 116d (consommation de carburant combinée: 4,2 – 3,8 l / 100 km, émissions de CO2 combinées: 110 – 100 g / km *) jusqu’à 225 kW au lancement sur le marché (306 ch) sur la BMW M135i xDrive. Son nouveau moteur est le moteur 4 cylindres le plus puissant du groupe BMW. Le sprint allant de l’arrêt à 100 km / h a permis à la BMW M135i xDrive de ne prendre que 4,8 secondes (4,7 secondes avec le pack M Performance, disponible à partir du 11/2019), la vitesse maximale est de 250 km / h (régulée). Malgré cette performance impressionnante, il est satisfait de 7,1 à 6,8 litres de carburant aux 100 kilomètres et n’émet que de 162 à 155 grammes de CO2 par kilomètre. Les moteurs de la BMW série 1 sont conformes à la norme antipollution Euro 6d TEMP, tandis que la BMW 116d est déjà conforme à la norme Euro 6d. Les moteurs à essence sont équipés de filtres à particules Otto, les modèles diesel avec filtre à particules diesel, le convertisseur catalytique de stockage de NOx et la réduction catalytique sélective (SCR).

Trois technologies de transmission différentes pour la première fois: la BMW 116d, la BMW 118d et la BMW 118i sont équipées de série de la boîte manuelle améliorée à 6 vitesses. La boîte de vitesses Steptronic à 7 vitesses à double embrayage, à la pointe de la technologie, est proposée en option sur les BMW 116d et BMW 118i. La transmission Steptronic à 8 vitesses, utilisée en option sur la BMW 118d et de série sur la BMW 120d xDrive, et la transmission Steptronic Sport à 8 vitesses sur la BMW M135i xDrive ont encore optimisé le confort de passage et le comportement acoustique. Grâce à la mise en réseau intelligente, les deux transmissions automatiques peuvent adapter leur stratégie de changement de vitesse à la situation de routage et de trafic actuelle.

Systèmes d’assistance de modèles BMW supérieurs: de nombreux systèmes d’assistance à la conduite innovants de la série 1 BMW entrent pour la première fois dans la catégorie des compactes premium. Selon le système, les images de la caméra ainsi que les données collectées par les capteurs radar et ultrasons sont utilisées pour surveiller l’environnement du véhicule afin d’avertir le conducteur des dangers ou de minimiser le risque d’accident avec des interventions de freinage ou de direction spécifiques. Les caractéristiques standard en Europe incluent l’avertissement de conduite et de passager avec fonction de frein urbain, qui s’applique également aux cyclistes, et l’avertissement de sortie de voie utilisable avec retour actif à des vitesses comprises entre 70 et 210 km / h. Le régulateur de vitesse actif en option – pour les véhicules automatiques dotés de la fonction Stop & Go – qui peut être utilisée jusqu’à 160 km / h, ainsi que le Driving Assistant, qui comprend l’avertissement de changement de voie, l’avertisseur de collision par l’arrière et l’avertisseur de trafic transversal, sont optionnels.

Assistant de stationnement avec assistant de recul innovant Lors de la mise en stationnement, la BMW Série 1 offre une option de contrôle de la distance de stationnement (PDC), caméra de recul ou assistant de stationnement, qui permet le stationnement assisté automatisé sur des places de stationnement parallèles ou en travers de la chaussée, ainsi que des places de stationnement automatisées sur des places de stationnement parallèles. Premiere dans la catégorie premium compacte comprend l’innovant assistant de recul, qui enregistre les mouvements de direction sur le dernier marche avant et est conduit à une vitesse maximale de 36 km / h et le véhicule en marche arrière sur une distance allant jusqu’à 50 mètres et jusqu’à 9 km / h peut rester exactement sur la ligne précédente précédente.

Le smartphone en tant que clé de voiture Avec la clé numérique BMW et l’assistant personnel intelligent BMW, deux nouvelles fonctionnalités intelligentes connues des véhicules haut de gamme BMW s’ajouteront à la classe compacte premium de BMW. En option, la clé numérique BMW offre la possibilité de déverrouiller et de verrouiller le véhicule via la communication en champ proche (NFC) avec le smartphone, évitant ainsi la clé du véhicule classique. Le smartphone est simplement tenu par la poignée de la porte pour ouvrir le véhicule, même si la batterie du téléphone doit être vide. Le moteur peut être démarré dès que le smartphone est dans le plateau du smartphone ou du plateau de chargement sans fil. Le conducteur peut partager la clé numérique avec cinq autres personnes au maximum ou utiliser la BMW Key Card avec les mêmes fonctionnalités. La clé numérique BMW est disponible pour les modèles Samsung Galaxy Top compatibles NFC avec Android 8.0 et versions ultérieures.

BMW Intelligent Personal Assistant: expert et partenaire de discussion.Le BMW Intelligent Personal Assistant, présenté pour la première fois dans la BMW Série 3 Berline, fait partie du concept opérationnel de la nouvelle BMW Série 1. C’est un véritable expert BMW qui connaît presque toutes les fonctions du véhicule. Après une brève conversation avec “Hey BMW”, l’utilisation du véhicule et l’accès aux fonctions et aux informations sont faciles à effectuer par la voix. Personnage numérique personnel, BMW Intelligent Personal Assistant apprend les processus, les attitudes et les habitudes préférées et peut ensuite les replacer dans un contexte pertinent ou faire office de partenaire de conversation informel. La possibilité de lui attribuer un nom personnalisé est unique par rapport aux autres assistants numériques.

Arrivée décontractée avec navigation connectée Les services de navigation connectée incluent des informations internes et externes dans la planification de l’itinéraire. À l’avenir, les conducteurs de la BMW Série 1 pourront envoyer des destinations de diverses applications directement au système de navigation de leur véhicule, les enregistrer et les synchroniser avec le véhicule. L’assistant de stationnement offre au conducteur diverses options pour rechercher un emplacement de stationnement à temps avant d’arriver à destination. Son service inclut des informations sur le garage de stationnement le plus proche ainsi que des suggestions pour un itinéraire sur lequel la probabilité de trouver un emplacement de stationnement près de la destination est particulièrement élevée , Les services On-Street Parking Information et PARK NOW sont intelligemment intégrés. Le paiement direct des frais de stationnement est également possible dans certaines villes.

Commande via contrôleur iDrive, écran tactile, langue et gestes Dans la nouvelle BMW Série 1, différentes options de fonctionnement peuvent être liées les unes aux autres en fonction de la situation et des préférences. Outre les touches classiques de la console centrale ou du volant, le contrôleur iDrive – de BMW Live Cockpit Plus avec surface tactile – et l’écran de contrôle standard de 8,8 pouces avec fonction tactile sont des composants centraux. Le BMW Live Cockpit Plus comprend également un système de navigation et une commande vocale intelligente avec traitement vocal en ligne. Basé sur le système d’exploitation BMW 7.0, le BMW Live Cockpit Professional offre le plus haut niveau de connectivité et de personnalisation en plus du système d’affichage et de commande entièrement numérique avec deux écrans 10,25 pouces. Celles-ci comprennent un système de navigation d’apprentissage et un système multimédia sur disque, avec contrôle optionnel avec sept gestes.

BMW 118i consommation mixte: 5,7 – 5,0 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 129 – 114 g / km.BMW M135i xDrive consommation de carburant combinée: 7,1 – 6,8 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 162 – 155 g / km.BMW 116d Consommation de carburant combinée: 4,2 – 3,8 l / 100 km; Émissions de CO 2 combinées: 110 – 100 g / km.BMW 118d consommation de carburant combinée: 4,4 – 4,1 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 116 – 108 g / km.BMW 120d xDrive: consommation de carburant combinée: 4,7 – 4,5 l / 100 km; Émissions de CO2 combinées: 124 – 117 g / km.

