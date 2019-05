French News: Le 29 mai, le président participera à une réunion du Conseil économique suprême eurasien

Source: Président de la Russie – Kremlin

Outre les présidents des États membres de l’Union économique eurasienne (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan, Kirghizistan et Russie), le président moldave est invité à la réunion en tant que chef de l’État – observateur auprès de l’Union -, ainsi que le président du Tadjikistan en tant qu’invité d’honneur. élargir la coopération dans les domaines suivants: commerce, économie, industrie, finances, politique sociale Un projet de déclaration commune des chefs d’État de l’Union a été préparé en vue de sa signature. Les principales orientations de la stratégie macroéconomique des États membres pour 2019-2020, un certain nombre de documents sur la libéralisation des marchés des biens et des services et la coopération dans l’économie numérique seront également approuvés.

MIL OSI