French News: Le Comité de stabilité financière recommande l’activation du coussin de fonds propres anticyclique et publie son sixième rapport annuel

Source: Ministère fédéral des finances Lors de sa réunion du 27 mai 2019, le Comité de stabilité financière (AFS) a approuvé une recommandation à l’intention de l’autorité fédérale allemande de surveillance du secteur financier (BaFin). Il est recommandé à la BaFin de capitaliser et de l’augmenter à 0,25% du coussin de fonds propres contracyclique national (CCyB) sur le marché intérieur à partir du troisième trimestre de 2019. Le tampon de fonds propres anticyclique s’applique aux banques; ils doivent satisfaire à la nouvelle exigence à partir de la date de leur activation dans les douze mois. La réserve de fonds propres anticyclique contribue à renforcer la résilience du système financier aux risques systémiques cycliques. Cette mesure soutient les prêts durables à l’économie réelle, en particulier en période de tension. AFS finance le système et l’économie réelle en prenant en compte les risques cycliques du système.AFS a pour mission de détecter rapidement les dangers pour la stabilité financière en Allemagne et de les avertir à temps ou recommander des contre-mesures. AFS estime que les risques systémiques cycliques du système financier allemand se sont accumulés au cours de la longue période de reprise économique et de taux bas. Ces risques cycliques sont: (I) un risque de crédit potentiellement sous-estimé, (II) une garantie potentiellement surévaluée, alimentée par des années de hausse des prix de l’immobilier, et (III) un risque de taux d’intérêt sous la forme de faibles taux d’intérêt persistants sur le marché des capitaux ou d’une hausse inattendue de la hausse rapide des primes et du risque. la résilience du système financierL’économie allemande connaît la plus longue reprise depuis la réunification. Malgré le ralentissement économique temporaire, il continue de croître. Toutefois, si les risques systémiques cycliques susmentionnés se matérialisaient, le système bancaire pourrait réagir en limitant excessivement les prêts à l’économie réelle. Avec le coussin de fonds propres anticyclique, le système bancaire crée un tampon en période de conjoncture économique favorable, qui constitue une provision supplémentaire pour couvrir les pertes. Si le système cyclique risque de diminuer, la mémoire tampon peut être réduite à nouveau. Surtout en période de stress, il peut être immédiatement réduit et les pertes amorties. Cela favorisera des prêts soutenus à l’économie réelle, même en période de tension, et réduira les risques de restrictions excessives en matière de prêts.Pour que le coussin de fonds propres anticyclique ait un effet préventif, il convient de l’activer dans le contexte économique favorable actuel. Le secteur bancaire allemand devrait être en mesure de satisfaire aux exigences de fonds propres supplémentaires liées à la capitalisation, principalement grâce aux fonds propres excédentaires existants. La recommandation tenait compte de l’incertitude quant à l’évolution future de la conjoncture économique. La BaFin vérifie tous les trimestres si le niveau de la réserve de fonds propres anticyclique est appropriée et l’adapte si nécessaire. Cela vaut également pour la phase d’introduction de 12 mois.Lors de sa réunion d’aujourd’hui, la commission a également adopté le sixième rapport annuel sur ses activités avec le Bundestag. Le rapport fournit un aperçu complet des questions traitées par le Comité du point de vue de la stabilité financière au cours de la période considérée d’avril 2018 à mars 2019. Le Comité de la stabilité financière (AFS) est l’organe central de la surveillance macroprudentielle en Allemagne.Le Comité de la stabilité financière est l’organe central Panel de supervision macroprudentielle du système financier en Allemagne. Il renforce la coopération des institutions responsables de la stabilité financière. Le comité comprend le ministère fédéral des Finances, la Deutsche Bundesbank et l’Autorité fédérale de surveillance des finances. Le comité s’est réuni pour la première fois le 18 mars 2013. Pour plus d’informations sur l’AFS, le rapport annuel et le texte de la recommandation, veuillez consulter l’adresse suivante: https://www.bundesfinanzministerium.de/AFS-AnnualReport

