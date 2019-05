French News: Le lancement du lanceur Soyouz-2.1b avec le satellite Glonass-M est terminé

Source: Espace fédéral russe

# Ministère de la Défense # principal # groupes orbitaux # cosmodromes27.05.2019 14: 25Le lancement du lanceur Soyouz-2.1b avec le satellite Glonass-M s’est achevé le lundi 27 mai à 9 h 23, heure de Moscou, à partir du site de test officiel Le cosmodrome de Plesetsk, dans la région d’Arkhangelsk, avec l’aide de l’équipage de combat des forces spatiales du VCS, a lancé avec succès le lancement d’un lanceur spatial Soyouz-2.1b de classe moyenne avec le satellite de navigation russe Glonass-M. Trois minutes après le lancement, le lanceur Soyouz-2.1b était accompagné du système de contrôle au sol automatisé du centre de test principal allemand Titov et à l’heure estimée du lancement du satellite Glonass-M. Une unité de communication télémétrique stable est établie et maintenue vers l’orbite cible par l’unité supérieure «Frégate» et acceptée pour le contrôle au sol des forces spatiales VKS.S avec un engin spatial. Les systèmes embarqués de la navette spatiale Glonass-M fonctionnent normalement: il s’agit du premier lancement d’une fusée spatiale du cosmodrome de Plesetsk en 2019. *** Les essais en vol du complexe de fusées spatiales Soyouz-2 ont débuté le 8 novembre 2004 sur le cosmodrome de Plesetsk. Au cours des quatorze dernières années, 37 lancements de lance-roquettes Soyouz-2 de phases de modernisation 1A, 1B et 1 V. ont été effectués à partir du cosmodrome nord. stade d’entrée dans le système. Actuellement, le groupe orbital Glonass comprend 27 satellites, dont un satellite de la nouvelle génération, Glonass-K, est en cours de test en vol et un satellite Glonass-M est en réserve orbitale.

MIL OSI