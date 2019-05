French News: N. Zhuravlev: Forum économique de Kostroma, cette année devenue une plate-forme de dialogue entre les entreprises et le gouvernement

Source: Russie – Conseil de la fédération

Cette forme de travail d’équipe vous permet de prendre les décisions optimales pour améliorer la législation régionale dans le domaine de la politique d’investissement et du soutien aux entreprises, a déclaré le sénateur.

Nikolay Zhuravlev Nikolai Zhuravlev, représentant de l’organe exécutif de la région de Kostroma, premier vice-président du Comité du Conseil de la Fédération sur les budgets et les marchés financiers, représentant de l’organe exécutif de la région de Kostroma, a participé au Forum économique de Kostroma, auquel ont participé entrepreneurs, experts et représentants d’organismes régionaux. pouvoir de l’Etat. Gouverneur Sergey Sitnikov SitnikovSergey KonstantinovichLe gouverneur de la région de Kostroma a lancé un message sur l’investissement, dans lequel il a résumé les résultats de 2018. En 2018, deux grands projets d’investissement ont été lancés à Galich et à Sharya, pour un investissement total de 30 milliards de roubles. La fabrication et le commerce extérieur ont affiché une bonne croissance. En 2019, selon le gouverneur, le soutien des entrepreneurs augmentera considérablement, notamment grâce à la participation active de la région aux projets nationaux. Sergey Sitnikov a appelé la communauté des affaires de Kostroma à utiliser activement les opportunités d’ouverture.

«Le Forum économique de Kostroma, qui est devenu l’année une plate-forme de dialogue entre les entreprises et le gouvernement», a commenté les résultats du Forum Nikolay Zhuravlev. «Et comme le montre la pratique, c’est cette forme de travail en commun qui vous permet de prendre les décisions optimales pour améliorer la législation régionale en matière de politique d’investissement et soutenir l’esprit d’entreprise. «Sergey Sitnikov a donné des orientations claires pour progresser dans tous les domaines de la vie économique et sociale de la région. Le message reflète tous les projets nationaux proclamés par le président Vladimir Poutine. Le gouverneur définit des tâches claires et cohérentes, indique comment notre région mettra en œuvre les initiatives du chef de l’État et quels résultats nous obtiendrons. Et ce qui est particulièrement important, dans tous les documents de base, une personne est au premier plan. ”

MIL OSI