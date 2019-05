French News: Nous devons améliorer la coordination de toutes les autorités intéressées dans le domaine de la protection des forêts – A. Mayorov

Source: Russie – Conseil de la fédération

Lors d’une réunion du comité compétent du Conseil de la Fédération, les sénateurs examineront les questions de renforcement du contrôle de la circulation du bois et de la lutte contre son exploitation illégale, ainsi que de la situation des feux de forêt dans les régions.

Le Président du Comité de la politique agricole et alimentaire et de la gestion de l’environnement du Conseil de la Fédération, Alexey Maiorov, a déclaré que la prochaine réunion du Comité du 28 mai examinerait une question importante et d’actualité, à savoir renforcer le contrôle du commerce du bois et lutter contre son exploitation illégale, ainsi que les incendies dans les régions de la Fédération de Russie. Nous parlons de la mise en œuvre du décret correspondant du Conseil de la fédération. Le vice-ministre des Ressources naturelles et de l’Environnement de la Fédération de Russie, à la tête de l’Agence fédérale des forêts, Ivan Valentik, s’exprimera sur cette question. fixer les délais pour leur exécution. Alexe Mayorov a indiqué que le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement de la Russie avait soumis au Comité des informations détaillées sur la mise en œuvre du décret du Conseil de la fédération. En particulier, la préparation de 8 projets de loi visant à résoudre les problèmes de renforcement de l’efficacité de l’administration publique dans le domaine de la protection des forêts contre l’exploitation forestière illégale a été achevée, a déclaré le sénateur. Selon lui, les projets de loi visent à améliorer le système de contrôle du commerce du bois de la zone de coupe au lieu de stockage et de transformation, à améliorer les activités de contrôle et de surveillance dans les forêts, à améliorer le statut social et la sécurité des agents forestiers, etc. “Développement et mise en œuvre concrète de mesures visant à lutter contre l’exploitation forestière illégale et les incendies de forêt assurera la sécurité et la reproduction des forêts, qui constituent une ressource stratégique de la Russie Les fédérations à fort potentiel d’exportation “, a déclaré Alexei Mayorov. Dans le même temps, le sénateur estime que le ministère des Ressources naturelles et de l’Environnement de Russie doit intensifier ses efforts pour mettre en œuvre le décret du Conseil de la fédération. Le fait est qu’à ce jour, aucun délai n’a été défini pour la soumission des projets de loi dans le domaine de la filière bois à la Douma d’État. Dans le même temps, après leur adoption, il faudra élaborer et approuver la législation secondaire dans les délais prévus, mais dans le cadre des lois fédérales applicables, la mise en œuvre tardive de la législation secondaire dans ce domaine est également avérée. Le sénateur estime par ailleurs que pour définir des concepts tels que “exploitation illégale”, “vol de bois” , «Commerce illégal de bois», «exportation illégale de bois», il est nécessaire d’accélérer l’adoption de modifications à la législation fédérale, car l’incertitude de ces termes ne permet pas sans ambiguïté Selon Alexei Mayorov, MajorovAleksey Petrovich, représentant de l’organe législatif (représentant) du pouvoir de la République de Kalmoukie, la compétence des sénateurs est à l’origine des incendies de forêt qui se produisent dans les régions de la Fédération de Russie. . Le régime de «prévention spéciale des incendies» est appliqué sur le territoire de 45 entités constitutives de la Fédération de Russie. Depuis le début de la saison des incendies de 2019, 4944 centres de feux naturels sont apparus dans le pays. “Il est nécessaire d’accroître l’efficacité de la coordination de toutes les autorités exécutives intéressées en matière de protection des forêts et des peuplements contre les incendies de forêt”, a déclaré le chef du comité, SF. Alexei Mayorov a également informé que le comité examinerait lors de la réunion la loi fédérale “sur les amendements au code de la Fédération de Russie. infractions administratives “, adopté par la Douma d’Etat le 23 mai 2019. Le document vise à établir la responsabilité administrative de dissimulation d’informations ou d’inclusion d’informations inexactes La loi fédérale stipule que, si la période légale de l’examen forestier approuvé ne concerne pas un organe exécutif fédéral autorisé, une amende administrative de 5 000 à 20 000 roubles est infligée.

Augmenter le montant des amendes pour les fonctionnaires qui dissimulent des informations sur l’état sanitaire des forêts vise à réduire le nombre de coupes illégales

Alexey Mayorov a souligné que la commission des infractions susmentionnées concernant les forêts de protection, les zones forestières protégées, ainsi que les forêts situées dans les zones vertes des parcs, impose aux fonctionnaires une amende administrative d’un montant compris entre 20 000 et 40 000 roubles. Alexei Mayorov a souligné qu’une augmentation du montant des amendes infligées aux fonctionnaires qui dissimulaient des informations sur l’état sanitaire et pathologique des forêts avait été envoyée. Cela signifie une réduction du nombre d’exploitations illégales menées «sous le couvert» de résultats non fiables d’enquêtes pathologiques en forêt.Le sénateur est convaincu qu’une augmentation de la taille des amendes administratives proposée par la loi contribuera à réduire le nombre d’infractions dans ce domaine.

MIL OSI