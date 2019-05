French News: Sur l’interaction des autorités de poursuite de la Fédération de Russie avec le monde des affaires

Source: Russie – Bureau du procureur général

Hier, le 26 mai 2019 a eu lieu la Journée de l’entreprenariat russe. Pendant quatre mois, les procureurs ont mis fin à plus de 67 000 violations des lois protégeant les droits des entités économiques, afin de les éliminer, plus de 16 000 communications ont été présentées, près de 12 000 protestations ont été déposées, 742 procès ont été renvoyés devant les tribunaux, environ 10 000 personnes coupables ont été traduites en responsabilité disciplinaire et administrative et 40 affaires pénales ont été engagées. L’introduction de nouvelles formes d’interaction avec le monde des affaires a contribué à l’efficacité de ce travail, Ainsi, en 2016, lors du Forum économique international de Saint-Pétersbourg, le procureur général de la Fédération de Russie, Yuri Chaika, a annoncé le lancement d’un canal de communication directe avec les entrepreneurs, qui a démontré son efficacité et sa pertinence depuis trois ans. Une boîte e-mail spécialement créée a reçu près de 3 000 messages d’entrepreneurs. Dans tous les cas, l’intervention du ministère public était requise dans l’intérêt des entreprises. Bien souvent, des violations de la législation en matière de procédure pénale (dans un cas sur cinq) ont servi de fondement à notre intervention. Par décision du Procureur général de la Fédération de Russie du 4 avril 2017, la Réception de la Journée des entrepreneurs russe a été organisée. Chaque premier mardi de chaque mois, tous les entrepreneurs des parquets du pays peuvent le droit de faire appel personnellement et de recevoir une assistance juridique. Au cours de ces réceptions qui ont duré deux ans, plus de 7,5 mille personnes ont pris la parole devant les procureurs. épinette, dont fait presque 3,5 mille entités obrascheniy.Hozyaystvuyuschimi a interjeté appel sur un large éventail de questions. Elles ont trait au contrôle de l’État et des municipalités, à la fourniture de services publics et à la mise en place de mesures d’aide financière, à l’application de la législation fiscale et foncière, à l’organisation des activités commerciales et à d’autres domaines. obligations financières en vertu de contrats passés avec les États et les municipalités: décisions illégales d’organes de juridiction administrative et l’enquête préliminaire a été annulée et la dette remboursée. Le groupe de travail interministériel sur la protection des droits des entrepreneurs, créé en 2012 dans le cadre d’un accord entre le Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie et Boris Titov, médiateur fédéral des affaires, poursuit ses travaux, poursuites pénales à l’encontre des représentants des entreprises et des obstacles administratifs pour lui. 42 réunions ont eu lieu, au cours desquelles environ 190 plaintes de personnes morales au sujet de poursuites pénales illégales et du choix d’une mesure préventive sous forme de détention ont été examinées.En raison de l’intervention du procureur, les affaires pénales ont été suspendues ou la mesure préventive a été changée en non-détention dans 6 affaires ( 30 groupes de travail similaires sont constitués dans les bureaux des procureurs des entités constitutives de la Fédération de Russie.Un travail actif en matière de protection des droits des entreprises est mené dans le cadre du Bureau du Procureur de la Fédération de Russie Accords de coopération avec la Chambre de commerce et d’industrie de Russie. Des réunions du groupe de travail sur la mise en œuvre de l’accord sont régulièrement organisées. Actuellement, les procureurs, qui introduisent de nouvelles formes et méthodes de travail, continuent d’intensifier leurs efforts pour réduire la pression administrative excessive exercée sur le secteur. Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie “AETHER” à: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI