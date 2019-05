French News: Transformation numérique de l’administration publique: modéliser le Danemark?

Source: DGB – Bundesvorstand27.05.2019Magazine pour les fonctionnaires 5/2019 – En couverture Changement numérique de l’administration publique: un modèle Danemark – La numérisation change tout – ce fléau concerne également l’administration allemande. Mais en Allemagne, la numérisation des services publics n’a pas encore été une réussite. Le projet Mammoth est en perte de vitesse. Un programme intensif de trois jours avec le plus haut niveau en matière de numérisation, au Danemark, montre que les raisons en sont complexes: Le changement n’est pas automatique. Le changement requiert ouverture et pragmatisme, un plan à long terme, une coopération et des investissements. Surtout, faites confiance. Et cela avec les employés et les citoyens. Notre conclusion: le modèle de réussite danois ne convient que sous condition pour l’Allemagne. Cependant, nous pouvons toujours apprendre beaucoup des Danois.

Elke Hannack et Lone Skak-Nørskov, conseiller pour la numérisation (de gauche à droite) DGB / Jan Piegsa

Les politiciens allemands veulent plus de “motivation” dans la numérisation des administrations. Le modèle expliqué est également le Danemark. La facilité avec laquelle l’État peut rendre ses citoyens, montre notre voisin du nord. “Le dépôt des déclarations ne nous prend pas plus de cinq minutes”, a déclaré Lone Skak-Nørskov, porte-parole de la numérisation à l’ambassade de Danemark à Berlin. Parce que les données les plus importantes des citoyens sont à la disposition des autorités. Les inscriptions scolaires et autres procédures administratives sont effectuées par la quasi-totalité des Danois sur le net, même la pension s’applique à 95% de manière numérique. Ceci est basé sur le numéro CPR, un numéro d’identification personnel qui permet un échange de données rapide. L’indice européen de numérisation (DESI) est l’une des raisons pour lesquelles le Danemark se classe au premier rang, tandis que l’Allemagne se classe au 14e rang. Et plus important encore, le Danemark est-il même approprié comme modèle pour l’Allemagne? Il est temps que le DGB ait sa propre image du “Danemark numérique”. Du 14 au 16 mai 2019, Elke Hannack, vice-président de la DGB, et une délégation syndicale à Copenhague ont rencontré des scientifiques, des fonctionnaires, des citoyens et des syndicalistes.

Le programme en bref Jour 13h: 14h Réception à l’ambassade d’Allemagne 18 h 00: échange avec des collègues de la Fédération danoise des mouvements syndicauxDéjour 14h09h30: Visite à la fonction publique danoise à Frederiksberg12h30: Visite à l’Autorité danoise de numérisation15: 30h00. Journée des syndicalistes danois 15h09h30: Visite de l’e-gouvernementLab13h30: échange scientifique sur la numérisation et les employés16h30: discussion avec une femme médecin allemande à Copenhague

Né de nécessité Historiquement, la numérisation de l’administration danoise a commencé dès les années 1970. Le pays était dans une situation économique difficile en raison de la crise pétrolière des années 1970. La politique a réagi en 1983, notamment avec une réforme de l’administration publique. L’utilisation de PC a rendu l’administration plus lourde, plus efficace et moins chère. Aujourd’hui, l’État danois est numérisé, la communication avec l’économie et les citoyens s’effectue presque exclusivement via des portails tels que le portail citoyen borger.dk. C’est une chose qui fait bien comprendre: la numérisation des services publics ne se fait pas seule ni du jour au lendemain. Après tout, au Danemark, nous parlons de plus de 36 ans de changement ciblé. Un changement qui a été soutenu par tous les blocs politiques. Les syndicats sont également confiants: “Il n’y a pas de réforme au Danemark sans la participation des syndicats”, souligne Majbrit Berlau, vice-présidente de la Confédération des syndicats danois (FH) .Elke Hannack (l.) Dans un entretien avec Majbrit Berlau , Vice-président de la Confédération danoise des syndicats (à droite) DGB / Jan Piegsa

Au début, le PlanHinzu est arrivé: dès 2001, l’État danois, en collaboration avec l’association d’État locale et régionale, a commencé à développer l’infrastructure numérique qui caractérise aujourd’hui le modèle danois. Depuis lors, selon Lucia Velasco Mena, plus de 100 zones de service du secteur public ont été numérisées par l’autorité de numérisation danoise, dont beaucoup sont désormais obligatoires – y compris les informations sur les postes et les impôts. “Tous les cinq ans, nous définissons l’ordre du jour des prochaines années. Les coûts de mise en œuvre de cette stratégie de numérisation seront partagés à parts égales entre l’État et les municipalités à 40% “, poursuit Velasco Mena. Les régions contribuent à hauteur de 20% du financement. Cette forme de coopération fait partie du pragmatisme danois. La coopération va encore plus loin. Beaucoup, presque toutes, de tâches publiques sont sous-traitées à des particuliers, et les tâches publiques sont liées à des tâches privées. Depuis 2010, tous les Danois âgés de 15 ans sont devenus des citoyens numériques avec le soi-disant NemID. Avec cet accès, ils peuvent par exemple demander des allocations familiales ou une pension, mais aussi transférer de l’argent, prendre rendez-vous chez le médecin et emprunter des livres dans les bibliothèques. Le prix pour ce service? Les citoyens sont pratiquement vitreux, mais s’offusquent peu. Et il y a des raisons.Pragmatisme danois et confiance élevée dans l’ÉtatLes différences entre le Danemark et l’Allemagne sont évidentes. L’Allemagne est grande, le Danemark est petit. L’Allemagne est une république fédérale parlementaire composée de 16 États fédéraux et de plus de 10 000 municipalités. Le Danemark est une monarchie parlementaire composée de cinq régions et de 98 municipalités. L’Allemagne compte 83 millions d’habitants, le Danemark 5,6 millions. Et pourtant – le Danemark est un pionnier de la numérisation, pas seulement en termes de structures allégées et de moins d’habitants. “Au bout du compte, c’est une question de confiance”, explique le conseiller de l’ambassade d’Allemagne, Hans von Schroeder. Au Danemark, les citoyens ont fait confiance à leurs autorités. Par conséquent, ils fournissent facilement leurs données, alors qu’en Allemagne, la confiance dans les institutions publiques et sociales tend à décroître. Cette confiance reste un objectif déclaré du gouvernement danois, explique Merete Elisabeth Røder, chef du secrétariat du Bürgeramt de Frederiksberg. La transparence est essentielle et signifie en pratique que les citoyens ont un aperçu des procédures administratives, de la prise de décision et, bien sûr, de leurs données. Vous pouvez notamment suivre qui a accédé à leurs données quand et pourquoi. Carte NemID Code, la clé de diverses offres en ligne DGB / Jan Piegsa

La réalité du travail a changé et les citoyens et les employés ont toujours été impliqués dans le processus de numérisation en cours. Qu’il s’agisse de cours de formation obligatoire, de cours ou de formation continue, l’apprentissage du libre-service numérique en tant que facteur de réussite a été pris en compte. Bien entendu, la numérisation des services publics a néanmoins modifié la structure de la main-d’œuvre et de nombreuses activités. Près de 90 collaborateurs travaillaient dans le Bürgeramt de Frederiksberg. Aujourd’hui, c’est 20 à 25% de moins. De nombreuses activités ont été automatisées ou sont réalisées de manière indépendante par des citoyens à la maison ou au bureau, sur des ordinateurs équipés d’écrans tactiles (éventuellement avec assistance) de manière indépendante. De plus en plus d’employés travaillent aujourd’hui dans le prétendu back-office et répondent aux questions par courrier ou par téléphone. Sa vie professionnelle a énormément changé. Spécialisés dans une procédure administrative spécifique, ils sont censés jouer davantage un rôle de coach auprès du public: malgré la numérisation et l’automatisation, la part des employés du secteur public a légèrement augmenté depuis 2008, passant d’un peu moins de 712 000 à environ 713 600. Cependant, la proportion d’employés hautement qualifiés a également augmenté. En outre, la structure par âge a changé. Le travail administratif semble maintenant beaucoup moins attrayant pour les personnes âgées que pour les plus jeunes. Des développements à prendre en compte à la lumière de la numérisation de l’administration en Allemagne également: Conclusion: le changement numérique ne vient pas tout seul. Le Danemark est un modèle dans de nombreux domaines de la numérisation des services publics. Mais tout n’est pas souhaitable en Allemagne. Le degré élevé de privatisation, en particulier les données des citoyens, n’appartient certainement pas à l’opinion de la DGB. Dans le même temps, nous pouvons apprendre dans d’autres domaines. Une chose est devenue claire pour Elke Hannack: “Afin de promouvoir la numérisation en Allemagne, nous avons besoin, comme au Danemark, d’un organe de coordination doté du personnel et des compétences suffisants, qui associe les projets et les activités des gouvernements fédéraux, des États et des collectivités locales de manière plus forte et stratégique qu’auparavant. De plus, la numérisation ne peut fonctionner que si les employés et leurs parties prenantes sont impliqués. En particulier, les décisions directionnelles doivent être prises ensemble et ensuite supportées. Dernier point mais non le moindre, les employés doivent être qualifiés. La numérisation nécessite des compétences nouvelles et en partie différentes. Comme nous l’avons bien vu au Danemark, afin de maintenir la nécessaire ouverture des employés, une telle formation est indispensable et peut en outre réduire la crainte d’être laissée pour compte par les changements.

Gouvernement danois1983 Début de la modernisation administrative2001 Développement de la stratégie numérique nationale conjointement par l’État et les collectivités locales et régionales2004 Introduction de la facturation électronique2006 Signatures numériques et manuscrites égales2007 Introduction du NemID et du numérique PostSeit 2014 La communication numérique avec les autorités est obligatoire pour tous les citoyens, les prestations sociales sont également traitées numériquement.

