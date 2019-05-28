А. Кутепов: Законодательство об охране объектов культурного наследия будет совершенствоваться

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор провел совещание по вопросам выполнения в России обязательств Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года.

Председатель Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга провел совещание на тему «О совершенствовании законодательства РФ об охране культурного наследия в части выполнения обязательств, вытекающих из Конвенции об охране всемирного культурного и природного наследия 1972 года».

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

1 из 12

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

2 из 12

Андрей Кутепов

3 из 12

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

4 из 12

Вячеслав Наговицын

5 из 12

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

6 из 12

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

7 из 12

Светлана Горячева

8 из 12

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

9 из 12

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

10 из 12

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

11 из 12

Совещание Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности

12 из 12

Сенатор напомнил, что СССР ратифицировал Конвенцию в 1988 году. В 2016 году Президент РФ поручил Правительству РФ обеспечить соблюдение положений и требований Конвенции, а также решений Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО в отношении расположенных на территории России объектов, включённых в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Смотрите также

Андрей Кутепов сообщил, что Министерство культуры России разработало два законопроекта, направленных на внедрение норм Конвенции в законодательство. «Однако один из них получил отрицательную оценку и не прошел стадию общественного обсуждения, а второй законопроект уже год не двигается с первой ступени обсуждения», — сказал парламентарий.

Важно установить порядок проведения оценки воздействия на объекты всемирного культурного наследия, выработать план их управления, назначить ответственные органы

Сенатор считает важным установить порядок проведения оценки воздействия на объекты всемирного культурного наследия, выработать план их управления, назначить ответственные органы и определить источник финансирования работ. «Так, представители ЮНЕСКО уже несколько лет требуют от Санкт-Петербурга предоставить такой план, но все упирается в финансирование. Санкт-Петербург – крупнейший объект и для городского бюджета эти работы слишком дорогостоящие. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга разработал свой вариант законопроекта в части реализации требовании Конвенции на территории России», — пояснил Андрей Кутепов.

«Помимо исполнения норм Конвенции есть еще один важный аспект применения законодательства об охране памятников культуры, а именно – проблема вовлечения объектов культурного наследия в гражданский оборот, оптимизация затрат бюджета по сохранению целостности таких объектов. Избыточные охранные обязательства и ограничения делают их непривлекательными с инвестиционной точки зрения», — подчеркнул сенатор.

На совещании обсуждались вопросы реализации инвестиционных проектов и осуществления хозяйственной деятельности в границах объектов всемирного культурного наследия, создания межведомственного совещательного органа с участием представителей экспертного сообщества по совершенствованию законодательства РФ в этой сфере.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности Светлана Горячева, ГорячеваСветлана Петровнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Приморского края первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике Сергей Калашников, КалашниковСергей Вячеславовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Брянской области заместитель председателя Комитета СФ по науке, образованию и культуре Виктор Смирнов СмирновВиктор Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ивановской области и член Комитета СФ Сергей Михайлов, МихайловСергей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Забайкальского края член Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Вячеслав Наговицын, НаговицынВячеслав Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Бурятия представители профильных министерств, органов государственной власти субъектов, занимающихся охраной памятников культурного наследия, бизнес-сообщества.

MIL OSI