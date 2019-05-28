Встреча с первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым

Source: President of Russia – Kremlin

Перед началом беседы состоялась церемония награждения. Н.Назарбаев вручил В.Путину орден «Первый Президент Республики Казахстан – Лидер Нации Нурсултан Назарбаев» – в ознаменование 25-летия идеи о евразийской интеграции и пятилетия подписания Договора о Евразийском экономическом союзе, а также за особый вклад в углубление и расширение сотрудничества с Республикой Казахстан.

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В.Путин: Нурсултан Абишевич, собственно говоря, это для Вас нужен такой орден в связи с сегодняшним и завтрашним событием, пятилетием создания нашего Союза, потому что Вы его инициатор и создатель.

Н.Назарбаев: Я награждаю тех, кто создавал. Мы с Вами и Лукашенко, втроём создали.

В.Путин: Да. Будем и дальше работать в этом же направлении.

Н.Назарбаев: Ваш орден и документ.

В.Путин: Спасибо большое.

Н.Назарбаев: С этого и начнём. Огромная благодарность, Владимир Владимирович, что Вы нашли время прибыть и отметить наше общее детище – Евразийский экономический союз.

Сегодня я встретил всех коллег и сказал: «Что бы кто ни говорил, чем-то, кем-то мы недовольны были по ходу, но без этого союза нельзя». Если бы его не было, то надо было бы его придумать. И, в общем-то, это факт мировой, 184 миллиона человек, 14 процентов энергетики мира, 45 процентов урана мира, сельское хозяйство и так далее находятся у нас. И что бы кто ни говорил, 40 государств хотят с нами вступить в свободное пространство. С четырьмя мы подписали соглашения. То есть надо развивать, а многие вопросы чиновники должны снимать.

Мы втроём – Вы, я и Лукашенко – пять лет назад здесь подписали и создали этот союз. До этого, 25 лет назад в МГУ я огласил эту идею. Прошло много времени, но все же идея была, наверное, хорошая, потому что мы её осуществили.

В.Путин: Да.

Н.Назарбаев: За это время ушло много воды. Сейчас время в целом непростое, все об этом говорят и мы говорим. Но взаимная торговля растёт, совместные предприятия в количестве растут, и Евразийский экономический союз должен дальше идти по пути интеграции с Европейским союзом, с Шанхайской организацией, если возможно, с АСЕАН и другими, и мы должны работать. И я хочу заранее поблагодарить Вас за то, что Вы выступили с инициативой загрузить меня работой, несмотря на то, что я хотел освободиться, оставить меня почётным председателем. Для меня большая честь делать всё, чтобы наш экономический союз состоялся. Большое спасибо.

Поздравляю с наградой. Всех успехов Вам, Владимир Владимирович, в это сложное время и крепкого здоровья.

В.Путин: Спасибо.

Нурсултан Абишевич, я со своей стороны хотел бы ещё раз Вас поблагодарить за награду. А прежде всего, конечно, за то, что было сделано на путях интеграции и в двусторонних отношениях. В развитии нашего стратегического взаимодействия между Казахстаном и Российской Федерацией огромная Ваша заслуга, и мы сегодня и завтра еще, конечно, будем говорить о том, что уже сделано и что надлежит сделать в ближайшее время.

Но хотел бы вот что сказать: у нас мероприятия-то основные завтра.

Н.Назарбаев: Завтра.

В.Путин: А приехали мы к Вам сегодня вечером, по Вашему приглашению, исключительно руководствуясь одним соображением – из уважения к Вам лично. Спасибо Вам за приглашение и за всё то, что было сделано до текущего времени.

Хочу выразить уверенность и надежду на то, что с Вами в новом качестве, в качестве почётного председателя нашего объединения, мы будем продолжать работать вместе и ещё многое сделаем на пути укрепления двусторонних отношений России и Казахстана и на путях развития интеграционного объединения.

Н.Назарбаев: Спасибо, Владимир Владимирович. Как мы с Вами строим взаимоотношения, я считаю, межгосударственные отношения России и Казахстана являются образцом для любого государства, как мы их построили с Вами.

В.Путин: Так и есть.

Н.Назарбаев: И Ваше личное отношение ко мне и к Казахстану имеет огромное значение, и это очень дорогого стоит. Моё решение 19 марта – в тот же день Вы поддержали меня. Это было важно. И я Вам говорил, что я осознанное решение принял, много думал. И вот – в 2014 году было построено это здание – Центр первого президента, здесь есть всё для моей работы: здесь библиотека, музей, институт мировой политики и экономики, архив, канцелярия первого Президента. То есть всё здесь есть для того, чтобы я и там остался, в своём кабинете, и здесь как председатель Совета Безопасности страны, определяющий внешнюю и внутреннюю политику и рассматривающий важнейшие кадры государства.

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