В Магадане прокуратура помогла пенсионерке вернуть деньги более 2,5 млн. рублей, добившись в судебном порядке признания договора купли-продажи простых векселей недействительной сделкой

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Магадана Магаданской области провела проверку по обращению пенсионерки о неправомерных действиях одного из коммерческих банков при заключении договора купли-продажи простых векселей, по условиям которого женщина приобрела у банка вексель сторонней организации стоимостью более 2,5 млн. рублей.

Установлено, что денежные средства пенсионерка перечислила в офис банка, расположенный в городе Москве, однако банк условия договора по передаче векселя гражданину не исполнил, так как, учитывая разницу во времени между Магаданом и Москвой, не мог приобрести данный вексель у сторонней компании в тот же день. Таким образом, банк на момент заключения сделки не являлся собственником векселя, а сам вексель не существовал.

Кроме того, при проведении проверки установлено, что кредитное учреждение достоверно знало, что общество не ведет иной деятельности, кроме выпуска и реализации векселей, а значит, не имеет имущества, за счет которого возможно исполнить принятые на себя обязательства. Однако, до сведения пенсионерки данная информация не была доведена.

В этой связи прокуратура г. Магадана в интересах женщины направила в Магаданский городской суд исковое заявление о признании договора купли-продажи простых векселей недействительной сделкой, применении последствий недействительности сделки в виде возврата банком полученных денежных средств.

Суд требования прокуратуры удовлетворил.

Решение суда вступило в законную силу.

В настоящее время денежные средства в размере 2,5 млн. рублей пенсионерке возвращены.

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