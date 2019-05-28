В Татарстане по инициативе Приволжской транспортной прокуратуры предприятие за совершение коррупционного правонарушения оштрафовано на один миллион рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Приволжская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

Установлено, что заместителем начальника железнодорожной станции Юдино по грузовой работе в апреле 2016 года получено 83 тыс. рублей от сотрудника ООО «Гарант-М» за сокрытие выявленного факта перегруза вагонов с грузами предприятия, не составление соответствующих коммерческих актов и отправку вагонов без устранения выявленных нарушений. В результате это позволило грузоотправителю – ООО «Гарант-М» не нести дополнительные расходы, связанные с устранением перегруза, а также избежать штрафных санкций.

Кировским районным судом г. Казани как взяткодатель – сотрудник ООО «Гарант-М», так и взяткополучатель – заместитель начальника станции привлечены к уголовной ответственности и понесли уголовное наказание. Обвинительные приговоры вступили в законную силу.

Учитывая, что противоправные действия коррупционной направленности сотрудником ООО «Гарант-М» осуществлялись в интересах названного предприятия, транспортной прокуратурой в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).

По результатам рассмотрения административного производства по существу мировым судьей судебного участка № 4 по Кировскому району г. Казани ООО «Гарант-М» привлечено к административной ответственности с наложением штрафа в размере 1 млн. рублей.

Реальное исполнение судебного решения находится на контроле Приволжской транспортной прокуратуры.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI