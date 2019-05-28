Д. Мезенцев: Закон о 22-й кнопке обеспечит развитие муниципального телевидения

Source: Russia – Council of the Federation

Комитет СФ по экономической политике рекомендовал одобрить изменения в законы о СМИ и о связи.

Комитет Совета Федерации по экономической политике рекомендовал палате одобрить изменения в статью 321 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» и статьи 191 и 46 Федерального закона «О связи».

Заседание Комитета СФ по экономической политике

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Дмитрий Мезенцев

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Заседание Комитета СФ по экономической политике

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Вячеслав Тимченко

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Заседание Комитета СФ по экономической политике

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Авторы закона – председатель Комитета СФ по экономической политике Дмитрий Мезенцев, МезенцевДмитрий Федоровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Сахалинской области председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко, МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области члены СФ Людмила Бокова, БоковаЛюдмила Николаевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Алексей Пушков, ПушковАлексей Константиновичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пермского края Алексей Кондратьев, КондратьевАлексей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Тамбовской области Ахмат Салпагаров, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики депутаты Государственной Думы.

Провел заседание председатель Комитета СФ Дмитрий Мезенцев.

В обсуждении участвовал заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин.

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Дмитрий Мезенцев сообщил, что в Закон РФ «О средствах массовой информации», вносятся изменения, которыми в перечень обязательных общедоступных телеканалов включаются муниципальные телеканалы. Устанавливается, что в муниципальном образовании может быть выбран один муниципальный обязательный общедоступный телеканал из числа телеканалов, продукция которых содержит не менее 75 процентов национальной продукции и у которого не менее 20 процентов общего времени вещания посвящено вопросам местного значения, а трансляция осуществляется на территории соответствующего муниципального образования. При этом определено, что порядок выбора муниципального обязательного общедоступного телеканала должен устанавливаться Правительством РФ.

В перечень обязательных общедоступных телеканалов включаются муниципальные телеканалы

Изменениями, вносимыми в Федеральный закон «О связи», устанавливается обязанность операторов связи транслировать муниципальный контент в эксплуатируемых ими сетях на 22 позиции в порядке, установленном Правительством РФ.

Кроме того, Минкомсвязь России наделяется полномочием устанавливать порядок приема оператором обязательных общедоступных телеканалов сигнала, посредством которого будет осуществляться трансляция муниципального обязательного общедоступного телеканала.

«Закон направлен на обеспечение ‒ в условиях поэтапного перехода на цифровое телевещание ‒ развития муниципального телевидения и возможности предоставления населению актуальной общественно-значимой информации о событиях, происходящих в муниципальном образовании», — подчеркнул Дмитрий Мезенцев.

На заседании Комитета СФ был рассмотрен вопрос о ходе подготовки «правительственного часа» 459-го заседания СФ по вопросу «О реализации поэтапного перехода на цифровое телевизионное вещание в РФ».

Закон направлен на обеспечение ‒ в условиях поэтапного перехода на цифровое телевещание ‒ развития муниципального телевидения

Комитет СФ рекомендовал одобрить изменения в Федеральный закон «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации.

В обсуждении вопроса участвовала директор Департамента контрольно-надзорной и разрешительной деятельности Министерства экономического развития РФ Надежда Машкова.

Как сообщил заместитель председателя Комитета СФ Алексей Русских, РусскихАлексей Юрьевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Московской области Федеральный закон реформирует систему технического осмотра транспортных средств, совершенствует правовое регулирование правоотношений в этой сфере.

Сенатор привел официальные данные ГИБДД МВД России, согласно которым с 2012 года существенно увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, произошедших по причине неисправности автомобилей, и количество пострадавших в них. Это связано, прежде всего, с наличием возможности приобретать диагностические карты без предъявления автомобилей для технического осмотра, в том числе через интернет, так как контроль за деятельностью операторов технического осмотра практически отсутствует, а контроль за выполнением автовладельцами обязанности предоставлять транспортное средство для проведения технического осмотра возложен на страховые компании, сказал он.

Парламентарий отметил, что действенного механизма выявления диагностических карт, выданных без предоставления для проверки автомобиля, без фактического проведения технического осмотра, а также механизма проверки достоверности результатов диагностики нет. В результате, по его словам, сформирован устойчивый теневой оборот фальсифицированных диагностических карт.

Федеральный закон предусматривает следующие меры по совершенствованию системы технического осмотра: вводится фотофиксация процедуры техосмотра, диагностические карты будут оформляться в виде электронного документа в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИС ТО), подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью технического эксперта, проводившего диагностику состояния транспортного средства.

На операторов технического осмотра возлагается обязанность иметь соответствующую требованиям производственно-техническую базу

Таким образом, данные о результатах технического осмотра будут оперативно фиксироваться в ЕАИС ТО, что позволит исключить возможность выдачи поддельных диагностических карт, указал Алексей Русских.

По словам сенатора, на операторов технического осмотра возлагается обязанность иметь соответствующую требованиям производственно-техническую базу, а также техническую возможность для передачи в ЕАИС ТО сведений о результатах диагностики состояния автомобиля сразу по окончании проведения техосмотра. Операторы технического осмотра должны будут проходить процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации: первый раз не позже, чем через год после аккредитации, в дальнейшем – каждые два года. Аккредитацию и процедуру подтверждения соответствия требованиям аккредитации, как и сейчас, будет проводить Российский союз автостраховщиков.

Прописывается, что на каждой диагностической линии должен быть как минимум один технический эксперт, который отвечает установленным квалификационным требованиям. Вводится государственный контроль за организацией и проведением технического осмотра, за соблюдением оператором технического осмотра установленных Правительством Российской Федерации правил проведения технического осмотра, который будет осуществлять МВД России, в том числе в форме контрольной закупки.

Закон вступит в силу через год после его официального опубликования.

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