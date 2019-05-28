К. Косачев: Палата регионов уделяет пристальное внимание вопросам развития приграничного сотрудничества

Source: Russia – Council of the Federation

В Комитете СФ по международным делам, при участии высокопоставленных европейских дипломатов, обсудили вопросы освещения реализации программ приграничного сотрудничества России и ЕС на период 2014–2020 годов.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу по вопросам освещения реализации программ приграничного сотрудничества России и ЕС на период 2014–2020 годов.

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В мероприятии приняли участие Посол Европейского Союза в РФ Маркус Эдерер, заместитель Министра экономического развития РФ Азер Талыбов, Чрезвычайные и Полномочные Послы Швеции, Польши, Финляндии, Эстонии в РФ, представители посольств ФРГ, Латвии, Литвы, Дании в РФ, Минэкономразвития России (куратора программ приграничного сотрудничества Россия – ЕС со стороны РФ), МИД России, органов власти регионов, в которых успешно реализуются практики приграничного сотрудничества.

Санкции ЕС, введенные против России, не коснулись проrрамм приrраничного сотрудничества

«Палата регионов уделяет самое пристальное внимание вопросам поощрения и развития приграничного сотрудничества, прежде всего в рамках европейского партнерства», — сказал Константин Косачев.

Семинар – презентация программ приграничного сотрудничества РФ и ЕС

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Константин Косачев

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Семинар – презентация программ приграничного сотрудничества РФ и ЕС

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Семинар – презентация программ приграничного сотрудничества РФ и ЕС

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Семинар – презентация программ приграничного сотрудничества РФ и ЕС

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Семинар – презентация программ приграничного сотрудничества РФ и ЕС

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Семинар – презентация программ приграничного сотрудничества РФ и ЕС

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Семинар – презентация программ приграничного сотрудничества РФ и ЕС

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Елена Бибикова

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Семинар – презентация программ приграничного сотрудничества РФ и ЕС

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Александр Ракитин

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Семинар – презентация программ приграничного сотрудничества РФ и ЕС

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Семинар – презентация программ приграничного сотрудничества РФ и ЕС

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Семинар – презентация программ приграничного сотрудничества РФ и ЕС

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Семинар – презентация программ приграничного сотрудничества РФ и ЕС

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Семинар – презентация программ приграничного сотрудничества РФ и ЕС

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Он отметил, что приграничным регионам приходится решать различный спектр задач, сохранять и поддерживать добрососедские отношения.

По словам сенатора, санкции ЕС, введенные против России, не коснулись проrрамм приrраничного сотрудничества, которое не только не затормозилось за прошедшие годы, но и развивается значительными темпами.

По словам Константина Косачева, в настоящее время Российская Федерация является участником ряда программ приграничного сотрудничества Россия – ЕС. Общий объем программ составляет 311,7 млн евро (взнос России – 86,9 млн евро), их участниками являются приграничные субъекты Северо-Западного федерального округа Российской Федерации и сопредельные регионы стран ЕС. Программы ориентированы на содействие реализации совместных проектов по развитию социальной интеграции и улучшению качества жизни на приграничных территориях, модернизации инфраструктурных объектов, развитию предпринимательства, малого и среднего бизнеса, на укрепление взаимодействия в сфере гуманитарного сотрудничества.

Константин Косачев обратил внимание, что российской стороной велись переговоры с Европейской комиссией и государствами членами ЕС по согласованию новых проrрамм приrраничного сотрудничества на период 2014–2020 годов.

«Уже сейчас мы можем договориться о сотрудничестве на следующий продолжительный период времени», — считает сенатор.

Заместитель председателя Комитета СФ по международным делам Андрей Климов высказал предложение об активизации контактов между парламентариями приграничных регионов России и ЕС.

По мнению Посла Европейского союза в России Маркуса Эдерера, состоявшаяся в Совете Федерации встреча – прекрасная возможность рассмотреть позитивный элемент взаимодействия между Россией и ЕС. «Европейский союз и Россия готовы и могут сотрудничать в сферах обоюдной заинтересованности», — подчеркнул Посол.

В ходе презентации участникам представлены программы приграничного взаимодействия, ориентированные на реализацию совместных проектов по развитию социальной интеграции и улучшению качества жизни на сопредельных территориях, модернизации инфраструктурных объектов, развитию предпринимательства, малого и среднего бизнеса, на укрепление взаимодействия в сфере гуманитарного сотрудничества.

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