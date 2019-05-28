Объявлены города проведения Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд 2022 года в России

Source: Russia Ministry of Sport

Международная федерация волейбола (FIVB) на основании инспекционных визитов утвердила восемь городов, в которых пройдут матчи Чемпионата мира среди мужских команд 2022 года. Это Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. Ещё о двух городах-организаторах FIVB объявит в течение следующего года.

Чемпионата мира по волейболу среди мужских команд состоится с 26 августа по 11 сентября 2022 года с участием 24 сильнейших национальных сборных планеты, представляющих все континентальные зоны FIVB.

На первом этапе (26-29 августа) 24 команды будут разделены на шесть квартетов. По два лучших участника от каждой группы плюс ещё четыре сборные, занявшие третьи места с лучшими дополнительными показателями, выходят во второй этап – всего 16 команд.

На второй стадии (2-4 сентября) 16 сборных делятся на четыре квартета. По итогам однокруговых турниров в третий раунд («Финал Шести») выйдут победители этих групп плюс ещё две команды, занявшие вторые места с лучшими дополнительными показателями.

В третьем групповом раунде (7-9 сентября) шесть команд, продолжающих борьбу за награды, делятся на две тройки, где играют в один круг. По две лучшие сборные выходят в полуфинал.

На решающей стадии Чемпионата мира состоятся полуфиналы (10 сентября), матч за третье место и финал (11 сентября).

Квалификация команд на Чемпионат мира-2022 будет проходить по принципиально новой системе. Автоматически в число участников допущены Россия (хозяин турнира) и Польша (действующий чемпион мира). Путёвки на ЧМ-2022 также получат по две лучшие команды с каждого континентального Чемпионата 2021 года (Европа – 2; Азия, Австралия и Океания – 2, Африка – 2; Северная, Центральная Америка и страны Карибского бассейна (NORCECA) – 2; Южная Америка – 2). Оставшиеся 12 путёвок будут разыграны на квалификационном турнире. В нём примут участие 24 команды, которые ещё не отобраны на Чемпионат мира согласно мировому рейтингу FIVB.

«Мы рады объявить, что мужской Чемпионат мира – 2022 будет проведён в крупнейших, самых красивых и культовых российских городах, – заявил президент FIVB Ари Граса Фильо. – У каждого из них есть спортивная арена, подходящая для матчей мирового класса, и превосходная инфраструктура, которая гарантирует наилучшие условия для спортсменов. Волейбол очень популярен в России, и проведение Чемпионата мира в городах по всей стране позволит поклонникам наслаждаться любимым видом спорта у себя в регионе, тем самым помогая повысить популярность спорта и оставить большое волейбольное наследие. У России есть доказанный послужной список проведения волейбольных турниров на высочайшем уровне. Таким образом, я уверен, нас ждёт незабываемый Чемпионат мира».

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI