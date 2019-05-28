Павел Сорокин провел совещание по подготовке международной конференции и выставки RAO/CIS Offshore 2019

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 28 мая. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации, сопредседатель программного комитета Международной конференции и выставки по освоению нефти и газа российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ – RAO/CIS Offshore Павел Сорокин провел совещание по подготовке форума, который состоится 1-4 октября 2019 года в Санкт-Петербурге.

В ходе совещания Павел Сорокин отметил важность участия компаний и организаций в подготовке RAO/CIS Offshore, а также предложил использовать проводимый на базе конференции Международный конкурс научных, научно-технических и инновационных разработок, направленных на развитие и освоение Арктики и континентального шельфа, как платформу для развития науки, технологий и импортозамещения.

“Мы совместно с Минпромторгом России и другими ФОИВами стараемся активно вести тему импортозамещения, создавать реальную повестку. В этом смысле площадка конференции RAO/CIS Offshore в достаточно узком временном промежутке сыграет очень важную роль для развития отрасли”, – сказал замглавы Минэнерго России.

В ходе мероприятия Павел Сорокин также вручил академику РАН – сопредседателю Программного комитета RAO/CIS Offshore Алексею Эмильевичу Конторовичу медаль Министерства энергетики Российской Федерации «За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса» 1 степени.

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