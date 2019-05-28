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#РКК Энергия#главное28.05.2019 13:08

РКК «Энергия» получила награду за развитие кадрового потенциала

В Москве состоялась церемония награждения победителей ежегодного конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика, эффективность, устойчивость – 2018», который проводит Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). РКК «Энергия» (входит в Госкорпорацию «Роскосмос») заняла первое место в номинации «За развитие кадрового потенциала».

В конкурсе принимали участия предприятия как малого, так и крупного бизнеса. Лидеров российской экономики оценивали в различных номинациях: за динамичное развитие бизнеса, лучший проект по импортозамещению, экологическую ответственность, вклад в социальное развитие территорий, высокое качество отчетности в области устойчивого развития, за достижения в области охраны труда и здоровья работников.

Президент РСПП Виктор Шохин вручил предприятию заслуженную награду, отметив высокий уровень организации профессионального обучения и создание условий для мотивации работников. Он также подчеркнул, что главная задача конкурса не только отметить лучшие предприятия в сфере корпоративной ответственности, но и показать, что достижение высоких результатов доступно многим компаниям.

Целями Всероссийского конкурса РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость» являются содействие устойчивому развитию компаний, которое отвечает долгосрочным экономическим интересам Российской Федерации, определение динамично развивающихся компаний по итогам года на основе экономических, социальных и экологических показателей их деятельности, а также результатов, отражающих продвижение к Целям устойчивого развития ООН.

В прошлом году РКК «Энергия» уже получала благодарность РСПП как лучшее предприятие Московской области за большой вклад в социально-экономическое развитие региона, сохранение и развитие кадрового потенциала.

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