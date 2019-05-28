Сегодня в «Эфире» о фактах неправомерных действий чиновников по ликвидации школ, поборов с родителей учеников, а также о судебном процессе по уголовному делу о жестоком убийстве многодетной семьи

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В рубрике «Субъект права» расскажем о выявленных прокурорами фактах неправомерных действий чиновников по ликвидации школ, нехватки учебных материалов для обучения детей и поборов с родителей учеников.

О результатах судебного рассмотрения уголовного дела о жестком убийстве многодетной семьи в Московской области пойдет речь в рубрике «В процессе».

Программа «Эфир» на вторник 28 мая 2019 года:

· Субъект права. Без поборов в школах. Архангельская область и Новгородская область, Приморский край.

· В процессе. Чисто семейное убийство. Убийство семьи в Московской области ради наследства (старший прокурор отдела государственных обвинителей уголовно-судебного управления прокуратуры Московской области Ворожейкина Е.М.)

· Ни дать ни взять. Из варяг в «ГРЕКО».

· Дело жизни. Чтобы знали. Чтобы помнили…

· Криминальный тренд. Со штрафом к прокурору: полномочия прокуроров в сфере административного законодательства.

· Мир и порядок. Розыск. Арест. Конфискация. Международная практика.

· В процессе. Шпионская история в письмах. О результатах рассмотрения судом уголовного дела в отношении гражданина Норвегии Ф.Берга. (Старший прокурор отдела Главного уголовного-судебного управления Милена Дигаева).

· Логика закона. Цикл передач «25-летие Конституции Российской Федерации и современные органы прокуратуры». Творим право.

· В процессе. Нюрнберг. Процесс которого могло не быть.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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