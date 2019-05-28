Source: Russia Ministry of Energy

Стамбул, 27-28 мая. – При поддержке Министерства энергетики Российской Федерации и Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) состоялась 2-я Международная конференция «Управление рисками в энергетике – 2019», организатором которой выступил Фонд «Институт энергетики и финансов».

В открытии главной пленарной сессии Конференции приняли участие генеральный секретарь ЧЭС Михаэль Христидис, президент Черноморского банка торговли и развития Дмитрий Панкин, директор секретариата Европейского энергетического сообщества Янез Копач и заместитель директора Департамента международного сотрудничества Минэнерго России Александр Толпаров, а также было оглашено приветственное слово Министра энергетики Российской Федерации Александра Новака.

В ходе Конференции участники обсудили актуальные вопросы управления рисками в условиях энергетической трансформации в Черноморском регионе и за его пределами, вызовы и перспективы сотрудничества в нефтегазовой сфере, электроэнергетике и возобновляемых источников энергии.

Была отмечена необходимость деполитизации процессов в энергетическом секторе, наращивания технологического сотрудничества в сфере чистого потребления ископаемых видов топлива, продолжения поиска совместных подходов к управлению рисками в сфере энергетики при реализации крупных международных проектов.

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