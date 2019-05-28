СПбГУ презентовал две книги о блокаде на Международном книжном салоне

Source: Saint Petersburg State University in Russian

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Первую книгу — «Блокада в решениях руководящих партийных органов Ленинграда. 1941–1944 гг. Часть 1» — представил один из ее авторов, доктор исторических наук, профессор заведующий кафедрой Новейшей истории России СПбГУ Михаил Ходяков. Книга является первой частью большой работы по опубликованию всех решений ленинградских горкома и обкома ВКП(б) — в том числе ранее засекреченных. В трех томах историки СПбГУ соберут постановления руководящих органов Ленинграда за весь военный период, в первой же части представлены документы за период с июня 1941 года по март 1942 года.

Именно горком и обком в военные годы принимали самые важные решения по управлению Ленинградом. Документы в том числе рассказывают о распределении топлива и продовольствия, смертности, организации стационаров для больных и раненых, организации обороны, питания, работы промышленных предприятий и образовательных учреждений в осажденном городе и о многом другом, что обсуждало и контролировало бюро ленинградского горкома ВКП(б).

В книге нет ответов, в ней большей степени поставлены вопросы. Их важно было сформулировать и обозначить: опубликованные документы, постановления горкома и обкома выявляют массу проблем, которые необходимо решать в научном плане. Без излишней патетики, без легковесных осуждений и обвинений.

Ответственный редактор серии «Документы новейшей истории России», профессор СПбГУ Михаил Ходяков

Ученый также выразил сожаление в связи с тем, что все меньше студентов и аспирантов интересуются блокадной тематикой. По его словам, такая ситуация прослеживается в научном сообществе по всему миру. «Не знаю, почему и кто виноват, но количество специалистов, занимающихся историей Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда в частности, в последнее десятилетие стремительно сократилось», — отметил историк.

Среди авторов труда также доктор исторических наук, почетный профессор СПбГУ, житель блокадного Ленинграда Геннадий Соболев и научный сотрудник отдела Новейшей истории России СПбИИ РАН Кирилл Болдовский.

«Военный трибунал Ленинградского фронта в годы Великой Отечественной войны» — книга, в которой собраны материалы о решениях главного судебного органа Ленинграда во время войны, военного трибунала Ленинградского фронта. Это первое издание, в котором подробно описана деятельность этого ведомства. В его основу положены материалы Центрального архива Министерства обороны РФ, архивов Военной коллегии Верховного суда РФ и Ленинградского окружного военного суда, а также ряда других хранилищ, недоступных для большинства.

Помимо статистических данных по различным преступлениям и описаний конкретных дел, авторы рассказывают об организации работы трибуналов с правовой точки зрения, о подготовке кадрового состава, юридическом обучении.

«Современная литература содержит очень краткую характеристику деятельности органов юстиции и, в частности, военного трибунала Ленинградского фронта в период Великой Отечественной войны. Об этом написано совсем немного. Поэтому совместным решением ректора Санкт-Петербургского государственного университета Николая Михайловича Кропачева и председателя Ленинградского окружного военного суда Дмитрия Владимировича Кувшинникова было решено провести научное исследование “Военный трибунал Ленинградского фронта в годы Великой Отечественной войны”», — рассказал действующий судья Ленинградского окружного военного суда Юрий Кунцевич, принимавший участие в создании книги. Авторами книги также выступили директор Института истории СПбГУ доктор исторических наук, профессор Абдулла Даудов и доктор исторических наук, профессор заведующий кафедрой Новейшей истории России СПбГУ Михаил Ходяков.

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