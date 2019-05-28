Т. Кусайко: Оказание медицинской помощи страдающим респираторными заболеваниями необходимо совершенствовать

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялось заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике/

На заседании Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике обсуждалась тема «Законодательные инициативы в повышении качества и доступности медицинской помощи пациентам пульмонологического профиля».

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

1 из 12

Татьяна Кусайко

2 из 12

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

3 из 12

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

4 из 12

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

5 из 12

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

6 из 12

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

7 из 12

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

8 из 12

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

9 из 12

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

10 из 12

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

11 из 12

Заседание Экспертного совета по здравоохранению при Комитете СФ по социальной политике

12 из 12

Мероприятие провели член Комитета СФ Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области совместно с председателем Экспертного совета, генеральным директором ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Министерства здравоохранения РФ Виталием Омельяновским.

В ходе обсуждения участниками заседания были рассмотрены вопросы легочного здоровья населения России, профилактики заболеваний, организации медицинской помощи пациентам пульмонологического профиля в субъектах Федерации. Представлены результаты анализа организации медпомощи пациентам за 2016–2018 гг.

Смотрите также

Татьяна Кусайко отметила, что вопрос совершенствования мер оказания медицинской помощи больным с респираторными заболеваниями становится все более актуальным. По ее словам, высокую социальную значимость этой проблеме придает тот факт, что болезни органов дыхания — наиболее распространенная патология, которая находится на первом месте по обращаемости населения за медицинской помощью в лечебно-профилактические учреждения.

Вопрос совершенствования мер оказания медицинской помощи больным с респираторными заболеваниями становится все более актуальны

«В структуре общей заболеваемости болезни органов дыхания занимают лидирующее место, ежегодно регистрируется более 55 миллионов подобных случаев. Таким образом, эти заболевания являются серьезной медицинской проблемой, последствия которой сопряжены с существенными социально-экономическими затратами, что определяет необходимость разработки и внедрения системных мер и решений», — сказала сенатор.

Татьяна Кусайко подчеркнула, что необходимо реализовать комплекс программных мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, совершенствование организации специализированной и первичной медицинской помощи.

Виталий Омельяновский отметил, что происходящие в настоящее время положительные изменения в области законодательного регулирования оказания медицинской помощи чрезвычайно важны.

«Сегодня мы движемся к системному подходу, что неизменно повлечет за собой увеличение доступности и качества оказания медицинской помощи населению Российской Федерации», — подчеркнул глава Экспертного совета.

В мероприятии приняли участие руководитель Департамента организации обеспечения страховых выплат Фонда социального страхования РФ Татьяна Лотоцкая, главный внештатный специалист-пульмонолог Министерства здравоохранения РФ Сергей Авдеев, президент «Российского Респираторного Общества», главный пульмонолог Департамента здравоохранения г. Москвы Андрей Белевский, директор Научно-исследовательского института медицины труда им. академика Н.Ф. Измерова Игорь Бухтияров, представители профильных ведомств и экспертного сообщества.

В целях повышения эффективности мер, принимаемых органами исполнительной власти в сфере здравоохранения, и совершенствования оказания медицинской помощи пациентам с заболеваниями органов дыхания по итогам заседания приняты рекомендации в адрес Министерства здравоохранения РФ, органов государственной власти субъектов Федерации, Межрегиональной общественной организации «Российское Респираторное Общество».

MIL OSI