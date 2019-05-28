Университет открыт для сотрудничества с Министерством юстиции Китая

Source: Saint Petersburg State University in Russian

Заместитель директора департамента международного сотрудничества Минюста КНР Инь Сюэмэй сообщила, что в ходе визита в Петербург не могла упустить возможность приехать в Университет, выпускниками которого являются два российских президента, и лично познакомиться с его руководителями. Она рассказала, что для министерства, в ведении которого находится собственное образовательное учреждение, важно установить международные связи с крупными университетами мира. Г-жа Инь представила возможные направления сотрудничества учебных заведений, одним из которых может стать взаимодействие в рамках Шанхайской организации сотрудничества, членами которой являются Россия и Китай. Так, например, один из участников встречи, г-н Цзян Сыюань, является координатором механизма совещания министров государств — членов ШОС при Министерстве юстиции КНР. Эта структура готова сотрудничать с Университетом.

Марина Лаврикова рассказала китайским коллегам, что сотрудничество Санкт-Петербургского университета с китайскими вузами и Китайской Народной Республикой масштабно и многогранно. В число вузов-партнеров входит Пекинский университет, Харбинский политехнический университет, Шанхайский транспортный университет и другие крупные научно-образовательные центры.

50

соглашений с высшими учебными заведениями КНР подписано СПбГУ на сегодняшний день.

Она также подчеркнула, что СПбГУ является единственным вузом России, имеющим прямое соглашение с Министерством образования КНР. Также Университет активно взаимодействует с губернатором и народным правительством провинции Хэйлунцзян, а в Хэйлунцзянском университете открыт Центр тестирования СПбГУ по русскому языку как иностранному. Одним из важнейших вузов — партнеров Санкт-Петербургского университета в КНР является Харбинский политехнический университет — именно на его базе в 2018 году было открыто представительство СПбГУ. В настоящее время СПбГУ и ХПУ работают над созданием совместного университета, завершение строительства запланировано на 2022 год.

Марина Лаврикова обратила внимание гостей на то, что в Санкт-Петербургском университете открыто более десятка уникальных образовательных программ с китайским компонентом. Так, например, среди абитуриентов пользуется огромной популярностью «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)» и другие аналогичные программы по экономике, социологии, международным отношениям и другим направлениям. Кроме того, СПбГУ стал первым вузом в России, который создал массовый открытый онлайн-курс по китайскому языку. В рамках гуманитарного сотрудничества с Китайской Народной Республикой Университет издает альманах современной российской прозы на китайском языке. Благодаря работе университетских переводчиков китайские юристы сегодня имеют возможность ознакомиться с книгой Russian Law in Brief: Digest for Foreign Investors («Коротко о российском праве: справочник для иностранных инвесторов»), авторами которой являются ректор Санкт-Петербургского университета Николай Кропачев и заслуженный деятель науки РФ, выдающийся ученый-юрист, профессор СПбГУ Валерий Мусин.

Это только отдельные примеры десятков существующих проектов. На сегодняшний день сотрудничество с Китаем является приоритетным направлением в развитии международной деятельности в СПбГУ, поэтому мы всегда с радостью откликаемся на новые предложения.

Первый проректор по учебной и методической работе СПбГУ Марина Лаврикова

В ходе встречи Инь Сюэмэй пригласила экспертов СПбГУ на форум по юридическим услугам и экономическому сотрудничеству, который состоится в сентябре в Шанхае, а также на всемирный форум адвокатов и юристов, который пройдет в декабре в Гуанчжоу под эгидой Министерства юстиции КНР.

MIL OSI