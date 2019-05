Университет открыт для сотрудничества с Министерством юстиции Китая

Она также подчеркнула, что СПбГУ является единственным вузом России, имеющим прямое соглашение с Министерством образования КНР. Также Университет активно взаимодействует с губернатором и народным правительством провинции Хэйлунцзян, а в Хэйлунцзянском университете открыт Центр тестирования СПбГУ по русскому языку как иностранному. Одним из важнейших вузов — партнеров Санкт-Петербургского университета в КНР является Харбинский политехнический университет — именно на его базе в 2018 году было открыто представительство СПбГУ. В настоящее время СПбГУ и ХПУ работают над созданием совместного университета, завершение строительства запланировано на 2022 год. Марина Лаврикова обратила внимание гостей на то, что в Санкт-Петербургском университете открыто более десятка уникальных образовательных программ с китайским компонентом. Так, например, среди абитуриентов пользуется огромной популярностью «Юриспруденция (с углубленным изучением китайского языка и права КНР)» и другие аналогичные программы по экономике, социологии, международным отношениям и другим направлениям. Кроме того, СПбГУ стал первым вузом в России, который создал массовый открытый онлайн-курс по китайскому языку. В рамках гуманитарного сотрудничества с Китайской Народной Республикой Университет издает альманах современной российской прозы на китайском языке. Благодаря работе университетских переводчиков китайские юристы сегодня имеют возможность ознакомиться с книгой Russian Law in Brief: Digest for Foreign Investors («Коротко о российском праве: справочник для иностранных инвесторов»), авторами которой являются ректор Санкт-Петербургского университета Николай Кропачев и заслуженный деятель науки РФ, выдающийся ученый-юрист, профессор СПбГУ Валерий Мусин.

