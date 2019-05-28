Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#главное#WorldSkills28.05.2019 13:03

Чемпионат «Молодые профессионалы Роскосмоса» по стандартам WorldSkills

31 мая 2019 года в городе Королёв Московской области состоится церемония открытия Четвертого корпоративного Чемпионата профессионального мастерства по стандартам WorldSkills «Молодые профессионалы – 2019».

Чемпионат будет проходить до 4 июня по 14 компетенциям: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Электроника», «Сварочные технологии», «Инженерная графика CAD», «Прототипирование», «Лабораторный химический анализ», «Инженер технолог», «Технологии композитов», «Охрана труда», «Сетевое и системное администрирование», «Корпоративная защита от внутренних угроз информационной безопасности», «Интернет маркетинг» и «Рекрутер».

В Чемпионате примут участие более 400 сотрудников из 30 предприятий ракетно-космической промышленности и образовательных организаций.

В рамках Чемпионата планируется проведение образовательной, культурной и деловой программ для участников и экспертов чемпионата, руководителей и специалистов кадровых служб предприятий отрасли и работников образовательных учреждений Московской области.

По итогам Чемпионата будет сформирована объединенная команда Госкорпорации «Роскосмос» по 14 компетенциям для выступления на ежегодном Национальном Чемпионате сквозных рабочих профессий высокотехнологичных отраслей промышленности по методике WorldSkills, Hi-Tech в октябре 2019 года.

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