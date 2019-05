French News: A. Kutepov: La législation sur la protection du patrimoine culturel sera améliorée

Source: Russie – Conseil de la fédération

Le sénateur a tenu une réunion sur la mise en œuvre des obligations de la Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel de 1972 en Russie.

Andrei Kutepov, Andrei Kutepov, représentant de l’autorité législative (représentante) de Saint-Pétersbourg, président du Comité du Conseil de la fédération chargé de la réglementation et de l’organisation des activités parlementaires et un représentant de l’autorité législative (représentante) de Saint-Pétersbourg ont tenu une réunion sur l’amélioration de la législation de la Fédération de Russie relative à la protection des droits culturels. patrimoine en termes de respect des obligations découlant de la Convention pour la protection du monde culturel et culturel rirodnogo Patrimoine 1972 ».

Le sénateur a rappelé que l’URSS avait ratifié la Convention en 1988. En 2016, le Président de la Fédération de Russie a chargé le gouvernement de la Fédération de Russie de veiller au respect des dispositions et exigences de la Convention, ainsi que des décisions du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO concernant les sites situés sur le territoire de la Russie et inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Andrei Kutepov a déclaré que le ministère de la Culture de la Russie avait élaboré deux projets de loi visant à introduire les normes de la Convention dans la législation. “Cependant, l’un d’entre eux a reçu une évaluation négative et n’a pas passé l’étape des commentaires du public, et le deuxième projet de loi n’a pas bougé depuis un an déjà depuis la première étape de la discussion”, a déclaré le parlementaire.

Il est important d’établir une procédure d’évaluation de l’impact sur les sites du patrimoine culturel mondial, d’élaborer un plan de gestion, de désigner les autorités responsables.

Le sénateur estime qu’il est important de mettre en place une procédure d’évaluation de l’impact sur les sites du patrimoine culturel mondial, d’élaborer un plan de gestion, de désigner des organes responsables et de déterminer la source de financement des travaux. “Ainsi, les représentants de l’UNESCO depuis plusieurs années demandent à Saint-Pétersbourg de fournir un tel plan, mais tout dépend du financement. Saint-Pétersbourg est l’objet le plus important et pour le budget de la ville, ces travaux sont trop coûteux. La Commission du contrôle d’Etat, de l’utilisation et de la protection des monuments de l’histoire et de la culture de Saint-Pétersbourg a élaboré sa propre version du projet de loi relatif à l’application de l’obligation de la Convention sur le territoire de la Russie “, a expliqué Andreï Koutpov.” Outre l’application des normes de la Convention, il existe un autre aspect important de l’application de la législation sur la protection des monuments culturels Il s’agit notamment du problème de l’implication du patrimoine culturel dans la circulation civile, en optimisant les dépenses budgétaires afin de préserver l’intégrité de ces installations. Les obligations et les restrictions excessives en matière de sécurité les rendent peu attrayants du point de vue des investissements “, a déclaré le sénateur. Les participants ont discuté de la mise en œuvre de projets d’investissement et d’activités économiques dans les limites des sites du patrimoine culturel mondial, de la création d’un organe consultatif interministériel avec la participation de représentants de la communauté d’experts afin d’améliorer la législation de la Fédération de Russie. Le premier vice-président du Comité du Conseil de la fédération du Conseil de l’Europe a assisté à cet événement. Svetlana Goryacheva, représentante de GoryachevaSvetlana Petrovna, membre du pouvoir exécutif du gouvernement du territoire de Primorye, première vice-présidente du Comité de la politique économique du Conseil de la Fédération, Sergei Kalashnikov, membre du pouvoir exécutif du Conseil de la Fédération; Vladimirovich représentant du législatif (représentant membre du Comité du Conseil de la Fédération, Sergueï Mikhaïlov, Sergueï Mikhaïlov, représentant de l’organe gouvernemental législatif (représentant) du territoire de Zabaïkalye; membre du Comité du Conseil de la Fédération sur la structure fédérale, la politique régionale, l’autonomie locale et les affaires du Nord, Vyacheslav Nagovitsyn, Nagovitsyn, Vyacheslav Vladimir de l’Exécutif de la Bouriatie, des représentants des ministères concernés, des organes de l’État en Le domaine des sujets impliqués dans la protection des monuments du patrimoine culturel, le monde des affaires.

