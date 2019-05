French News: À Magadan, le bureau du procureur a aidé le retraité à restituer plus de 2,5 millions de roubles, après avoir obtenu, dans le cadre d’une procédure judiciaire, la reconnaissance du contrat de vente de billets à ordre par une transaction invalide.

Source: Russie – Bureau du procureur général

Le bureau du procureur de la ville de Magadan, dans la région de Magadan, a examiné l’appel des retraités concernant les agissements illégaux d’une des banques commerciales lors de la conclusion d’un contrat de vente de billets à ordre aux termes duquel une femme achetait une lettre de change d’un montant supérieur à 2,5 millions de roubles. le pensionné a transféré des fonds au bureau de la banque situé dans la ville de Moscou, mais la banque n’a pas exécuté les termes du contrat de transfert de la facture au citoyen, car, compte tenu du décalage horaire entre Magadan et M Je ne pouvais pas acheter cette facture d’une société tierce le même jour. Ainsi, la banque au moment de la transaction n’était pas le propriétaire de la facture et la facture elle-même n’existait pas. En outre, lors de l’audit, il a été établi que l’établissement de crédit savait avec certitude que la société n’exerçait aucune activité autre que l’émission et la vente de factures. possède une propriété grâce à laquelle il est possible de remplir les obligations assumées. Toutefois, ces informations n’ayant pas été communiquées au pensionné, le bureau du procureur de Magadan a saisi le tribunal municipal de Magadan dans l’intérêt de la femme de déclarer le contrat de vente de billets à ordre invalide, d’appliquer les conséquences de l’annulation de la transaction sous la forme d’une banque retournant les fonds reçus. Le tribunal a satisfait aux exigences du bureau du procureur. La décision du tribunal est entrée en vigueur. À l’heure actuelle, des fonds d’un montant de 2,5 millions de roubles ont été retournés au retraité. Vous pouvez obtenir des informations sur le service d’information et de communication du Bureau du Procureur général de la Fédération de Russie «AETHER» à l’adresse suivante: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI