French News: Alliance for Cybersecurity: Sécurité informatique Attirer et développer des professionnels

Source: Office fédéral de la sécurité de l’informationDate du 28.05.2017 Face au progrès de la numérisation, les entreprises et les gouvernements sont confrontés au défi de répondre de manière adéquate à leurs besoins en professionnels de l’informatique. Selon l’Office fédéral de la statistique, 64% des entreprises allemandes déclarent avoir des difficultés à recruter des spécialistes en informatique. Cela implique également des experts en cybersécurité. Dans ce contexte, les employeurs recherchent de nouvelles méthodes de recrutement et de développement de travailleurs qualifiés: comment les nouveaux talents parviennent-ils à la sécurité de l’information? Comment les spécialistes de la sécurité informatique existants dans l’entreprise doivent-ils être perfectionnés? Comment les communautés contribuent-elles à l’acquisition de connaissances et à la motivation? Plus de 100 participants à la 28ème journée de la cybersécurité “Renforcement de la cybersécurité: recrutement et perfectionnement d’experts” ont répondu à ces questions le 28 mai 2019 à Munich. En collaboration avec la Gesellschaft für Informatik e.V. et l’Académie Fraunhofer, l’événement «Alliance for Cyber ​​Security» a mis l’accent sur des laboratoires d’apprentissage, des ateliers interactifs, des meilleures pratiques et des réseaux dynamiques. Des intervenants de haut calibre ont fourni des impulsions intéressantes pour l’échange d’expertise dans les domaines de “l’entrée sur le marché”, du “développement des compétences” et des “communautés du savoir”. Le BSI a également partagé ses propres expériences concernant la campagne primée “Votre page numérique”, la nouvelle offre de certification pour le consultant IT-Grundschutz et la plateforme d’échange de connaissances Allianz pour la cybersécurité. Vous trouverez ici des informations sur ce sujet et des impressions sur l’événement ,

MIL OSI