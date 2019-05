French News: Annonce de la ville des championnats du monde chez les équipes de volleyball masculines en 2022 en Russie

Source: Ministère des sports de Russie

Sur la base des visites d’inspection, la Fédération internationale de volleyball (FIVB) a approuvé huit villes dans lesquelles se dérouleront les championnats du monde 2022. Ce sont Moscou, Saint-Pétersbourg, Kaliningrad, Ekaterinbourg, Kazan, Krasnoïarsk, Novossibirsk et Ufa. Deux autres villes hôtes seront annoncées par la FIVB au cours de la prochaine année.

Le championnat du monde de volleyball masculin se tiendra du 26 août au 11 septembre 2022 avec la participation des 24 équipes nationales les plus fortes de la planète représentant toutes les zones continentales de la FIVB.

Lors de la première étape (26-29 août), 24 équipes seront divisées en six quatuors. Les deux meilleurs participants de chaque groupe, ainsi que quatre autres équipes qui ont pris la troisième place avec les meilleurs indicateurs supplémentaires, entrent dans la deuxième étape – seulement 16 équipes.

Dans la deuxième étape (2-4 septembre), 16 équipes sont divisées en quatre quatuors. Selon les résultats des tournois à tour unique du troisième tour («Final Six»), il y aura les gagnants de ces groupes plus deux équipes supplémentaires qui ont pris la deuxième place avec les meilleurs indicateurs supplémentaires.

Lors de la troisième ronde de groupe (du 7 au 9 septembre), six équipes qui continuent à se battre pour des prix sont divisées en deux triples, où elles jouent dans une ronde. Deux meilleures équipes vont en demi-finale.

La phase décisive des demi-finales de la Coupe du Monde aura lieu (10 septembre), du match pour la troisième place et de la finale (11 septembre).

La qualification des équipes pour la Coupe du Monde 2022 se déroulera sur un système fondamentalement nouveau. La Russie (hôte du tournoi) et la Pologne (championne du monde actuelle) sont automatiquement admises à la liste des participants. Deux meilleures équipes de chaque championnat continental de 2021 (Europe – 2; Asie, Australie et Océanie – 2, Afrique – 2; Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes (NORCECA) – 2; Amérique du Sud – 2). Les 12 laissez-passer restants seront joués dans un tournoi de qualification. Vingt-quatre équipes qui n’ont pas encore été sélectionnées pour la Coupe du Monde selon le classement mondial de la FIVB seront présentes.

“Nous sommes heureux d’annoncer que le Championnat du monde masculin – 2022 aura lieu dans les plus grandes, les plus belles et les plus emblématiques villes russes”, a déclaré le président de la FIVB, Ari Graça Filho. “Chacun d’entre eux dispose d’un centre sportif adapté aux matches de classe mondiale et d’une excellente infrastructure garantissant les meilleures conditions possibles pour les athlètes.” Le volleyball est très populaire en Russie et la tenue de la Coupe du monde dans plusieurs villes du pays permettra aux amateurs de pratiquer leur sport favori dans la région, contribuant ainsi à accroître la popularité de ces sports et à laisser un héritage exceptionnel au volleyball. La Russie a fait ses preuves en organisant des tournois de volleyball au plus haut niveau. Ainsi, je suis sûr qu’un Championnat du Monde inoubliable nous attend. “

Service de presse du ministère des Sports de Russie

MIL OSI